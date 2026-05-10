Le Storm de Dominique Malonga ouvre son compteur face au Sun

Tous les deux battus lors de leur première sortie, le Storm et le Sun se rencontraient dans le Connecticut pour essayer d’ouvrir leur compteur de victoires. Les premières minutes sont compliquées pour les joueuses de Rachid Méziane. Le Sun débute la rencontre avec un 1/7 au tir et le Storm en profite pour prendre les commandes (11-4).

Connecticut égalise aussitôt avec un 7-0, mais Flau’jae Johnson (16 points, 6 rebonds, 3 interceptions) permet à son équipe de rester en tête. La rookie inscrit 7 des 15 premiers points de son équipe (15-11). Si le Storm mène après dix minutes, les joueuses de Sonia Raman connaissent un trou d’air de six minutes qui dure jusqu’à la mi-temps. Face à la disette des visiteuses, le Sun en profite pour égaliser avant que Kennedy Burke ne donne l’avantage à son équipe sur un tir à 3-points. Hailey Van Lith boucle la première mi-temps avec un tir à mi-distance et le Sun mène 49 à 44.

Dominique Malonga se montre dans le quatrième quart-temps

Après la pause, le Storm ne corrige pas immédiatement le tir. Seattle perd le ballon sur ses trois premières possessions, dont une signée Dominique Malonga (6 points, 7 rebonds, 3 contres). La Française avait peu joué en première mi-temps à cause d’un problème de fautes. Natisha Hiedeman met fin à la disette avec un tir avec la planche.

Dans la foulée, Lexie Brown (17 points, 6/7 au tir, 5/6 à 3-points) prend feu. La joueuse du Storm enchaîne quatre tirs à 3-points pour remettre Seattle devant (63-54). Hailey Van Lith met fin à l’hémorragie et lance un 7-0 en faveur du Sun pour boucler le troisième acte (63-61).

Connecticut égalise grâce à Kennedy Burke dès le début du quatrième quart-temps. Dominique Malonga répond avec deux lancers francs pour ouvrir son compteur. À cinq minutes du terme, elle réussit son premier tir (78-74). En fin de rencontre, le Sun multiplie les fautes et le Storm creuse l’écart à coups de lancers francs (87-80).

Une interception de Jade Melbourne dans la dernière minute a raison des espoirs de victoire de l’équipe locale. Seattle s’impose 89-82 et remporte son premier match de la saison.