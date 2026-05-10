Steven Adams, la science des angles au rebond

On connaissait Steven Adams pour ses écrans qui font mal, sa puissance au poste et son humour pince-sans-rire. Mais dans le podcast « Between Two Beers », le pivot des Rockets a également rappelé qu’il était l’un des grands techniciens de l’ombre en NBA.

Et notamment au rebond offensif, un domaine revenu à la mode ces dernières années. À 32 ans, alors qu’il est toujours lié à Houston jusqu’en 2028, le Néo-Zélandais voit même cette évolution comme une bénédiction.

« Ça joue clairement en ma faveur », explique-t-il, en évoquant l’intérêt croissant des franchises pour le rebond offensif mais également les statistiques avancées. Selon lui, la mode des intérieurs fuyants, capables de s’écarter derrière la ligne à 3-points, a aussi fait disparaître une partie du vieux savoir-faire intérieur.

« Beaucoup de joueurs qui faisaient ce que je fais ont voulu shooter », détaille-t-il. « Mais ceux qui ont été draftés ensuite ne sont pas habitués à ce que j’appelle le travail de tranchée. »

Par « travail de tranchée », Steven Adams parle de tout ce qui ne se voit pas toujours : placer son corps, encaisser le contact, fermer une trajectoire, tester l’équilibre d’un adversaire. « Ils ne sont pas bons là-dedans, dans les boxouts et toutes ces choses pas sexy », poursuit-il. « Donc je peux en profiter assez facilement. »

Contrôler le demi-cercle

Mais le plus intéressant arrive lorsqu’il détaille sa lecture du rebond. Steven Adams ne prétend pas analyser la rotation du ballon ou faire de la science alambiquée. « Les gens compliquent trop les choses », sourit-il. « Si quelqu’un shoote, allez simplement du côté opposé. Numériquement, vous aurez des rebonds. »

Puis il affine. Vu du dessus, autour du panier, il imagine un demi-cercle de 180 degrés. Tout l’enjeu consiste alors à contrôler un angle plus grand que son adversaire direct.

« Si le tir vient de ce côté, ce que tu essaies de faire, c’est d’occuper plus de degrés que la personne qui essaie de te bloquer », explique-t-il. « Si tu contrôles plus d’angle sur ces 180 degrés, tu as plus de chances, parce que tu as plus de zone pour prendre le rebond. »

Le rebond devient alors un problème de géométrie autant que de force. Être au contact ne suffit pas. Il faut orienter son corps pour couper une partie du demi-cercle à l’adversaire.

« Si je me place sur ton épaule et que je te verrouille, tu as accès à 10 degrés de la zone de rebond. Moi, j’en ai 80 », illustre-t-il. « Statistiquement, je vais probablement gagner. »

Une phrase qui résume assez bien le jeu de Steven Adams : brutal en apparence, mais extrêmement calculé. Il ne s’agit pas seulement de sauter plus haut ou de pousser plus fort, il faut aussi réduire les possibilités de l’adversaire, tout en augmentant les siennes. Dans une NBA qui a longtemps cherché à sortir ses pivots de la peinture, Steven Adams rappelle que certains matchs se gagnent encore au contact. Et parfois, à quelques degrés près.

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 14:47 50.3 58.1 1.8 2.3 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25:18 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25:11 61.3 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30:44 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 32:43 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33:22 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 26:40 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NO 58 27:40 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 1.9 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26:18 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 6.9 2022-23 MEM 42 26:59 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.5 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2024-25 HOU 58 13:41 54.5 0.0 46.2 2.9 2.8 5.6 1.1 1.0 0.4 0.9 0.5 3.9 2025-26 HOU 32 22:49 50.4 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.7 0.7 1.1 0.6 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.