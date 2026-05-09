Austin Reaves fixe la priorité des Lakers : les pertes de balle

Austin Reaves n’a pas masqué sa frustration après le Game 2 perdu face au Thunder. Comme LeBron James et JJ Redick, l’arrière des Lakers a eu du mal à digérer la défense très physique d’Oklahoma City.

Mais au moment d’analyser la défaite à froid, il n’a pas voulu tout mettre sur le dos de l’arbitrage. Pour lui, le problème principal est ainsi beaucoup plus évident : les pertes de balle.

« Ça commence par les pertes de balle », explique-t-il. « On ne peut pas être parfait, on va perdre des ballons, mais il faut essayer d’éliminer les pertes de balle lorsque le terrain est ouvert, celles qui leur donnent des layups, des 3-points ou des dunks faciles en contre-attaque. Il faut limiter ça. On sait qu’ils vont accrocher et tenir. »

Avec 20 ballons perdus, transformés en 28 points par le Thunder, les Lakers se sont tiré une balle dans le pied lors du Game 2. Surtout face à une équipe qui vit de la pression défensive, des déviations et des interceptions.

« Ils sont dans le Top 5 de quasiment toutes les catégories défensives, et 23e ou 24e aux fautes sifflées contre eux par match », poursuit Austin Reaves. « Ils font vraiment un très bon boulot pour ne pas faire faute, tout en obtenant beaucoup de déviations et d’interceptions. Donc il faut nettoyer ça. »

Le Thunder lui « retire la chaise »

Surtout que le Thunder a évidemment analysé le jeu du meneur/arrière, se rendant compte qu’il avait tendance à « s’appuyer » sur son défenseur après son premier appui afin de créer un peu d’espace. Du coup, les défenseurs d’OKC se retirent au moment où il engage son épaule vers l’avant, générant plusieurs situations de déséquilibre.

Play 1 and 3 are with OKC ceding ground. Play 2 we see Austin do this move successfully. By doing this he's trying to both draw contact while creating space for the eventual shot on his drive. https://t.co/0yrHBdKPy5 pic.twitter.com/pOrrR2A0WD — Cranjis McBasketball (@Tim_NBA) May 9, 2026

Le joueur californien sait donc très bien qu’il doit faire mieux dans le domaine. « On a eu 20 pertes de balle pour 28 points », rappelle-t-il. « C’est dur de gagner des matchs comme ça. »

Car face à Oklahoma City, chaque mauvaise passe ou dribble hasardeux se transforme rapidement en points faciles. Et les Lakers n’ont plus beaucoup de marge, une défaite ce soir (02h30) étant quasiment synonyme d’élimination…

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.