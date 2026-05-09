Bogdan Bogdanovic veut un « carton rouge » contre le flopping

Et si la NBA s’inspirait du football pour lutter contre le flopping ? Sur X/Twitter, Bogdan Bogdanovic a proposé une idée simple, mais radicale : un « carton rouge » pour les joueurs qui exagèrent les contacts.

« Je pense qu’il est temps d’avoir des cartons rouges au basket », écrit l’arrière serbe. « Si tu floppes pour obtenir un avantage sur une action, l’action est revue, et carton rouge instantané. Merci ! »

Une proposition extrême, mais qui traduit une lassitude face aux simulations, notamment lorsque des joueurs cherchent à provoquer des fautes offensives. On ne sait pas à qui, ou à quelle action, pensait Bogdan Bogdanovic en postant son message, mais il a bien conscience que sa proposition n’a aucune chance d’être mise en place.

D’ailleurs, face aux réponses, il a estimé qu’une exclusion temporaire de deux minutes était également une idée…

Depuis 2023, la NBA dispose pourtant déjà d’une règle anti-flopping. Lorsqu’un arbitre estime qu’un joueur a simulé, il peut lui infliger une faute technique dite « non antisportive », qui donne droit à un lancer-franc pour l’adversaire. La règle a d’abord été testée pendant une saison avant d’être rendue permanente en 2024.

Mais la sanction reste limitée : un joueur ne peut pas être expulsé pour accumulation de flops. C’est là que Bogdan Bogdanovic veut aller plus loin, même si son idée ressemble plus à un cri du cœur qu’à une véritable possibilité.