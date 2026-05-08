Guerschon Yabusele investit dans un club belge en proie à des difficultés financières

Une nouvelle carte dans le jeu de Guerschon Yabusele. Le Français vient de devenir actionnaire de l’Union Mons-Hainaut, repris par la société française CityX Clubs. Ce club est une place forte du basket belge, double vainqueur de la Coupe nationale et sextuple finaliste du championnat. Il prévoit de présenter un effectif composé en majorité de joueurs qui ont moins de 21 ans.

Cette reprise stratégique, orchestrée par cette société d’investissement multisports française, a été annoncée hier. Elle marque un nouveau chapitre pour le club belge de la BNXT League après des mois d’instabilité financière. En acquérant des parts via l’apport de capitaux d’athlètes, la firme vise à instaurer une culture de professionnalisation d’élite.

Guerschon Yabusele, actuellement capitaine de l’Equipe nationale de France, fait partie d’un groupe d’investisseurs internationaux, comprenant la Française ayant évolué en WNBA l’an dernier Migna Touré ou le joueur de football américain Nakobe Dean, afin de garantir l’avenir à long terme du club. BeBasket rapporte que Pape-Philippe Amagou fera office de GM.

Cet investissement intervient à un moment charnière de la carrière de Guerschon Yabusele. L’ailier fort des Bulls, âgé de 30 ans, ancien vainqueur de l’Euroleague avec le Real Madrid, doit maintenant se concentrer sur la « free agency » pour poursuivre sa route dans la Grande Ligue américaine.