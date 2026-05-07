Le petit doigt de Jarred Vanderbilt remis en place

Dans le Game 1 face au Thunder, Jarred Vanderbilt s’est blessé à l’auriculaire de la main droite, en contrant un tir. Sa main a heurté la planche, provoquant une luxation complète de son petit doigt, son os étant même devenu apparent, l’obligeant à recevoir des points de suture.
« Ils ont réussi à recoudre son doigt, désormais immobilisé avec une attelle », précise JJ Redick, qui ajoute que son joueur est désormais en « day-to-day ». « C’est évident que c’est un dur. Il a eu une luxation complète donc il fallait remettre les choses en place. »
L’ailier pourrait donc rejouer, alors que les deux équipes se retrouvent ce soir à Oklahoma City. Ensuite, elles iront à Los Angeles pour deux rencontres, samedi et lundi. Même si, forcément, son doigt sera sensible.
« C’est clair que la douleur joue un rôle. De ce que j’ai compris, il s’agit de s’assurer qu’il cicatrice bien », indique le coach des Lakers. « C’est évident qu’il va porter une attelle mais on doit être sûr que les tissus ont bien cicatrisé pour protéger sa barrière cutanée. »
Néanmoins, vu les images, c’est déjà une bonne nouvelle de potentiellement revoir Jarred Vanderbilt dans cette série. « C’était dégoutant », décrit d’ailleurs Jaxson Hayes. « Son os dépassait de sa peau. On ne veut jamais qu’un coéquipier soit blessé et là, c’était dégoutant. C’était vraiment affreux. »
|Jarred Vanderbilt
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DEN
|16
|4:19
|47.4
|0.0
|60.0
|0.4
|1.0
|1.4
|0.2
|0.5
|0.4
|0.5
|0.1
|1.5
|2019-20
|DEN
|9
|4:33
|71.4
|0.3
|0.6
|0.9
|0.2
|0.7
|0.3
|0.8
|0.1
|1.1
|2019-20
|MIN
|2
|2:30
|0.0
|0.0
|100.0
|0.0
|0.5
|0.5
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|1.0
|2020-21
|MIN
|64
|17:48
|60.6
|20.0
|55.9
|1.8
|3.9
|5.8
|1.2
|1.9
|1.0
|0.8
|0.7
|5.4
|2021-22
|MIN
|74
|25:24
|58.7
|14.3
|65.6
|2.9
|5.5
|8.4
|1.3
|2.4
|1.3
|1.0
|0.6
|6.9
|2022-23
|LAL
|26
|24:02
|52.9
|30.3
|78.4
|1.9
|4.8
|6.7
|1.6
|2.2
|1.2
|1.1
|0.2
|7.2
|2022-23
|UTA
|52
|24:07
|55.6
|33.3
|65.7
|2.3
|5.5
|7.9
|2.7
|2.6
|1.0
|1.3
|0.3
|8.3
|2023-24
|LAL
|29
|20:02
|51.8
|29.6
|66.7
|1.4
|3.3
|4.8
|1.2
|1.5
|1.2
|1.0
|0.2
|5.2
|2024-25
|LAL
|36
|16:08
|48.8
|28.1
|55.6
|1.9
|3.2
|5.1
|1.1
|1.9
|1.0
|0.8
|0.3
|4.1
|2025-26
|LAL
|65
|17:21
|47.1
|29.3
|58.9
|1.2
|3.3
|4.5
|1.3
|1.6
|0.8
|0.9
|0.3
|4.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.