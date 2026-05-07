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Le petit doigt de Jarred Vanderbilt remis en place

Publié le 7/05/2026 à 18:25 Twitter Facebook

NBA – Le joueur des Lakers s’était fait très mal au petit doigt de la main droite dans le Game 1 à Oklahoma City. Après une intervention, il pourrait revenir sur les parquets.

Dans le Game 1 face au Thunder, Jarred Vanderbilt s’est blessé à l’auriculaire de la main droite, en contrant un tir. Sa main a heurté la planche, provoquant une luxation complète de son petit doigt, son os étant même devenu apparent, l’obligeant à recevoir des points de suture.

« Ils ont réussi à recoudre son doigt, désormais immobilisé avec une attelle », précise JJ Redick, qui ajoute que son joueur est désormais en « day-to-day »« C’est évident que c’est un dur. Il a eu une luxation complète donc il fallait remettre les choses en place. »

L’ailier pourrait donc rejouer, alors que les deux équipes se retrouvent ce soir à Oklahoma City. Ensuite, elles iront à Los Angeles pour deux rencontres, samedi et lundi. Même si, forcément, son doigt sera sensible.

« C’est clair que la douleur joue un rôle. De ce que j’ai compris, il s’agit de s’assurer qu’il cicatrice bien », indique le coach des Lakers. « C’est évident qu’il va porter une attelle mais on doit être sûr que les tissus ont bien cicatrisé pour protéger sa barrière cutanée. »

Néanmoins, vu les images, c’est déjà une bonne nouvelle de potentiellement revoir Jarred Vanderbilt dans cette série. « C’était dégoutant », décrit d’ailleurs Jaxson Hayes. « Son os dépassait de sa peau. On ne veut jamais qu’un coéquipier soit blessé et là, c’était dégoutant. C’était vraiment affreux. »

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 DEN 16 4:19 47.4 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.5
2019-20 DEN 9 4:33 71.4 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1
2019-20 MIN 2 2:30 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2020-21 MIN 64 17:48 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4
2021-22 MIN 74 25:24 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.4 1.3 1.0 0.6 6.9
2022-23 LAL 26 24:02 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2
2022-23 UTA 52 24:07 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3
2023-24 LAL 29 20:02 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2
2024-25 LAL 36 16:08 48.8 28.1 55.6 1.9 3.2 5.1 1.1 1.9 1.0 0.8 0.3 4.1
2025-26 LAL 65 17:21 47.1 29.3 58.9 1.2 3.3 4.5 1.3 1.6 0.8 0.9 0.3 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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