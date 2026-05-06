Gradey Dick vers la sortie à Toronto ?

Gradey Dick n’a pas officiellement demandé son départ, mais l’idée d’un changement d’air lui irait visiblement bien. Selon Michael Grange, de Sportsnet, l’arrière/ailier des Raptors serait ainsi « ouvert » à un transfert cet été, après avoir progressivement disparu de la rotation de Darko Rajakovic.

Choisi en 13e position de la Draft 2023, l’ancien joueur de Kansas représentait pourtant l’un des paris à long terme de Toronto. Son tir extérieur, sa taille (2m01) et sa capacité à jouer sans ballon correspondaient au profil recherché autour de Scottie Barnes. Mais sa troisième saison a marqué un net coup d’arrêt.

Après une saison 2024/25 encourageante, Gradey Dick a perdu du temps de jeu après le All-Star Break, avant de disparaître en playoffs puisqu’il a joué moins de cinq minutes sur l’ensemble des sept matchs face aux Cavs !

Son cas est également financier. Les Raptors doivent surveiller leur masse salariale, et lâcher le contrat du joueur, estimé à 7.1 millions de dollars la saison prochaine, permettrait à Toronto de récupérer de la flexibilité.

Reste que Gradey Dick n’est pas un joueur en fin de contrat. Toronto a encore la main sur son avenir, puisqu’il est toujours dans son contrat rookie et qu’il sera éligible à une prolongation avant de pouvoir devenir free agent protégé en 2027. Le dossier ne ressemble donc pas (encore) à un bras de fer, mais plutôt à une situation à surveiller entre un joueur qui a besoin de minutes pour progresser et une franchise qui doit compter ses dollars…

Gradey Dick Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 TOR 60 21:08 42.5 36.5 86.3 0.5 1.8 2.2 1.1 1.5 0.6 0.8 0.0 8.5 2024-25 TOR 54 29:23 41.0 35.0 85.8 0.8 2.8 3.6 1.8 2.2 0.9 1.5 0.2 14.4 2025-26 TOR 76 14:02 41.9 30.1 87.5 0.6 1.4 1.9 0.7 1.3 0.6 0.6 0.1 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.