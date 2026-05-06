Gradey Dick vers la sortie à Toronto ?

Gradey Dick n’a pas officiellement demandé son départ, mais l’idée d’un changement d’air lui irait visiblement bien. Selon Michael Grange, de Sportsnet, l’arrière/ailier des Raptors serait ainsi « ouvert » à un transfert cet été, après avoir progressivement disparu de la rotation de Darko Rajakovic.
Choisi en 13e position de la Draft 2023, l’ancien joueur de Kansas représentait pourtant l’un des paris à long terme de Toronto. Son tir extérieur, sa taille (2m01) et sa capacité à jouer sans ballon correspondaient au profil recherché autour de Scottie Barnes. Mais sa troisième saison a marqué un net coup d’arrêt.
Après une saison 2024/25 encourageante, Gradey Dick a perdu du temps de jeu après le All-Star Break, avant de disparaître en playoffs puisqu’il a joué moins de cinq minutes sur l’ensemble des sept matchs face aux Cavs !
Son cas est également financier. Les Raptors doivent surveiller leur masse salariale, et lâcher le contrat du joueur, estimé à 7.1 millions de dollars la saison prochaine, permettrait à Toronto de récupérer de la flexibilité.
Reste que Gradey Dick n’est pas un joueur en fin de contrat. Toronto a encore la main sur son avenir, puisqu’il est toujours dans son contrat rookie et qu’il sera éligible à une prolongation avant de pouvoir devenir free agent protégé en 2027. Le dossier ne ressemble donc pas (encore) à un bras de fer, mais plutôt à une situation à surveiller entre un joueur qui a besoin de minutes pour progresser et une franchise qui doit compter ses dollars…
|Gradey Dick
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|TOR
|60
|21:08
|42.5
|36.5
|86.3
|0.5
|1.8
|2.2
|1.1
|1.5
|0.6
|0.8
|0.0
|8.5
|2024-25
|TOR
|54
|29:23
|41.0
|35.0
|85.8
|0.8
|2.8
|3.6
|1.8
|2.2
|0.9
|1.5
|0.2
|14.4
|2025-26
|TOR
|76
|14:02
|41.9
|30.1
|87.5
|0.6
|1.4
|1.9
|0.7
|1.3
|0.6
|0.6
|0.1
|6.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.