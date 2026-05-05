La Air Jordan 11 Low « Mother’s Day » va réchauffer les coeurs

La Air Jordan 11 Low a pris la bonne habitude de revenir sur le marché chaque année au coeur du printemps pour lancer la saison des beaux jours. La campagne 2026 a très bien démarré le 18 avril dernier avec le retour de la Air Jordan Low 11 «UNC», habillée aux couleurs de la fac de North Carolina, où Michael Jordan a fait son cursus universitaire avant d’entrer en NBA.

La suite promet également du lourd avec ce nouveau coloris « Mother’s Day », qui, comme son nom l’indique, se prépare à l’occasion de la fête des mères. On retrouve un modèle bicolore classique, avec une base en cuir doré complétée par une structure en mesh blanc. On retrouve le même mariage pour la composition de la semelle. Les finitions comme le «Jumpman» présent sur le talon apparaissent également en doré. A noter que la paire sera agrémentée de deux pendentifs dorés formant un coeur lorsqu’ils sont assemblés.

La Air Jordan 11 Low Retro «Mother’s Day» sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 19 mai au prix de 190 euros.