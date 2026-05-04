Marine Johannès et Pauline Astier se montrent avec le New York Liberty

Le New York Liberty disputait son dernier match de présaison WNBA avec un déplacement dans le Connecticut pour y défier le Sun. Une dernière sortie qui permettait à Marine Johannès et Pauline Astier de se mettre en jambes avant le lancement de cette campagne 2026.

Pour ce match de reprise, Marine Johannès était dans le cinq de départ de Chris DeMarco. L’objectif pour l’entraîneur était d’aider la Française à prendre confiance après un exercice 2025 compliqué. Et la meneuse lance son match en réussissant ses deux premiers tirs à 3-points. Elle se montre également en défense avec deux rebonds et une interception. Un secteur où elle a brillé puisqu’elle finit la partie avec cinq « steals ».

« Premièrement, je veux la féliciter pour sa défense », souligne son entraîneur. « Elle a vraiment bien défendu et elle a beaucoup créé offensivement. Je pense qu’il faut lui laisser être créative. Forcément, il va y avoir des erreurs quand on voit son jeu, avec son playmaking et sa créativité. Cela oblige les défenses à venir en aide et le but même de l’attaque, c’est de prendre l’avantage. Effectivement, elle a fait des erreurs, mais tout le monde en fait. Je veux qu’elle continue de se faire confiance et qu’elle reste elle-même. »

Pauline Astier a déjà trouvé sa place

En confiance, Marine Johannès a réussi un stepback derrière l’arc dans le troisième quart-temps. La numéro 23 a ponctué sa rencontre avec 12 points à 4/11 au tir et 4/9 de loin. Pour finir sa soirée, elle a pu décocher une dernière flèche à longue distance, servie par sa compatriote Pauline Astier. Cette dernière réalisait ses grands débuts sous les couleurs du Liberty et elle a terminé avec 12 points à 4/5 au tir et 4 passes en 22 minutes.

« Je me sens bien », affirme Pauline Astier. « J’ai aimé la manière dont nous avons joué. Nous avons poussé le ballon et nous avons bien couru sur le terrain, c’est ce que j’apprécie. Défensivement, j’aime mettre la pression. Nous essayons de créer un mur en défense. Je me sens à l’aise avec cette équipe. »

Ce constat s’est illustré lors d’une séquence survenue à la fin du premier quart-temps. Alors qu’Olivia Nelson-Ododa tente d’attaquer le cercle, Marine Johannès intercepte le ballon. En attaque, après un bon mouvement de balle, elle trouve Pauline Astier qui obtient un panier facile.

Dans le sillage des deux Françaises, le Liberty s’est imposé 79-67. La franchise de « Big Apple » lancera sa saison 2026 dans la nuit de vendredi à samedi, avec la réception du Connecticut Sun justement.