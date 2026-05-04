Jordan Brand aime ressortir ses grands classiques pour faire plaisir à sa communauté, et fête le début du mois de mai avec le retour de Air Jordan 4 « Toro Bravo ». Le modèle sorti en 2013 avait été l’un des bangers sortis par la marque au Jumpman cette année là.

Ce coloris s’inspire de la Air Jordan 5 et son coloris « Raging Bull » sorti trois ans plus tôt. La tige de cette Air Jordan 4 reprend donc les couleurs des Bulls avec une base rouge en cuir et des finitions en noir. Quelques touches de gris complètent l’ensemble tandis que l’ensemble repose sur une semelle en blanc et gris, avec également un «Jumpan» en blanc sur fond noir sur le talon. La version « Toro Bravo » s’était étendue à la Air Jordan 6 en 2023.

La Air Jordan 4 Retro « Toro Bravo » est disponible depuis ce week-end, à retrouver notamment sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.