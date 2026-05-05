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Preview Playoffs 2026 | Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4)

Publié le 5/05/2026 à 15:04 Twitter Facebook

Éliminer le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, champion 2025 et favori à sa propre succession, représente presque une mission impossible pour les Lakers, encore privés de Luka Doncic. Mais ils n’ont plus rien à perdre et avec LeBron James, l’espoir est toujours permis…

La preview de la série de playoffs entre le Thunder et les Lakers
Présentation de la série

Pour la troisième fois de l’histoire après 2010 et 2012, le Thunder et les Lakers se retrouvent en playoffs. Si Kevin Durant, Russell Westbrook ou Kobe Bryant ne sont plus là, la série promet malgré tout du spectacle autour de Shai Gilgeous-Alexander et LeBron James en têtes d’affiche.

Luka Doncic aurait aussi dû s’ajouter à la liste, sauf que le Slovène reste coincé à l’infirmerie (contrairement à Austin Reaves), tout comme Jalen Williams en face. De quoi rééquilibrer les débats ? Pas nécessairement, tant Oklahoma City semble au-dessus du lot après son sweep face à Phoenix, pendant que Los Angeles se débarrassait difficilement de Houston en six matchs.

Un tout autre défi attend maintenant les Lakers : éliminer le rouleau compresseur du Thunder, qui les a battus à quatre reprises cette saison avec près de 29 points d’écart en moyenne ! Un écart révélateur qui pose une question toute simple : cette demi-finale de conférence peut-elle vraiment échapper aux champions en titre ?

Les effectifs
Oklahoma City Thunder

Titulaires : Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein

Banc : Cason Wallace, Alex Caruso, Isaiah Joe, Jaylin Williams, Aaron Wiggins, Jared McCain, Kenrich Williams, Nikola Topic

Absents : Jalen Williams, Thomas Sorber

Coach : Mark Daigneault
Los Angeles Lakers

Titulaires : Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton

Banc : Luke Kennard, Jake LaRavia, Jaxson Hayes, Jarred Vanderbilt, Bronny James Jr., Dalton Knecht, Maxi Kleber, Adou Thiero, Nick Smith Jr.

Absents : Luka Doncic

Coach : JJ Redick
Forces / Faiblesses
Oklahoma City Thunder

Un collectif dense et sûr de sa force

Autour d’un Shai Gilgeous-Alexander au sommet de son art, le Thunder s’avance avec une confiance totale. Mark Daigneault peut s’appuyer sur une rotation large sans perte de qualité — onze joueurs à au moins 10 minutes de moyenne au premier tour. Une richesse qui permet à OKC de garder une intensité permanente des deux côtés du terrain.

La dépendance à Shai Gilgeous-Alexander

Malgré sa belle profondeur, le Thunder s’en remet quasi exclusivement à SGA à la création. Sans Jalen Williams pour le soulager, l’attaque peut devenir plus prévisible sur demi-terrain quand la défense lui rentre dedans pour le fatiguer et lui faire lâcher la balle.
Los Angeles Lakers

Une équipe disciplinée et en confiance

Sans Luka Doncic, les Lakers ont resserré les liens et clarifié les rôles. JJ Redick tire le maximum d’un groupe concerné, où Marcus Smart, Rui Hachimura, Deandre Ayton et Luke Kennard ont tous répondu présent au premier tour. Une dynamique collective à préserver avec le retour d’Austin Reaves.

La production en attaque

Au premier tour, les Lakers n’ont passé la barre des 110 points qu’à une reprise (en prolongation) et ont terminé par trois matchs sous les 100 points. Sans Luka Doncic, l’attaque est trop prévisible et dépendante de la réussite des shooteurs — et la défense du Thunder pourrait encore plus exposer ces limites.
Le duel tactique central

L’équilibre entre adresse et pertes de balle. Face aux Rockets, les Lakers ont souffert au rebond et gaspillé de nombreuses possessions, compensant cela par une réussite élevée au shoot. Un équilibre fragile et difficile à maintenir contre une défense d’OKC étouffante, capable de provoquer des pertes de balle et de sanctionner immédiatement en transition.

Le Thunder a quatre fois battu Los Angeles cette saison avec près de 29 points d’écart en moyenne — un chiffre qui illustre non seulement la supériorité athlétique d’OKC, mais aussi leur capacité à transformer chaque erreur adverse en panier facile. Si les Lakers ne sécurisent pas le ballon et le rebond défensif, le sweep est une menace réelle…

Les clés
Oklahoma City

Ajay Mitchell

Arrière titulaire

Jalen Williams absent, c’est le Belge qui a été propulsé dans le cinq pour soulager Shai Gilgeous-Alexander à la création. Son agressivité balle en main et sa capacité à attaquer les espaces seront vitales pour punir d’éventuelles prises à deux sur SGA — et empêcher les Lakers de concentrer toute leur défense sur un seul joueur.
Los Angeles

Marcus Smart

Meneur titulaire

Sans Luka Doncic, le DPOY 2022 a été précieux avec son intensité des deux côtés du terrain. Chargé de défendre sur Shai Gilgeous-Alexander, sa capacité à gêner le MVP tout en apportant au shoot et à la création pourrait bien conditionner les chances des Lakers. S’il tient SGA en dessous de 25 points, Los Angeles aura une chance.
Confrontations directes 2025–2026
DateLieuScoreVainqueur
12 nov.Oklahoma City121 – 92OKC
9 févr.Los Angeles110 – 119OKC
2 avr.Oklahoma City139 – 96OKC
7 avr.Los Angeles87 – 123OKC
Pronostic
Oklahoma City 4 – 1Série en cinq matchs

Les amateurs de suspense risquent de ne pas être servis : le Thunder nous semble nettement au-dessus dans cette demi-finale de conférence. Déjà bousculés par les Rockets, dominateurs dans la bataille des possessions, les Lakers devraient souffrir davantage face à une équipe d’OKC parfaitement huilée, plus complète et structurée, et capable de pousser ses adversaires à la limite de la perfection collective pour exister. Gare au sweep.

Pour l’upset Los Angeles : en attendant de savoir si Luka Doncic peut revenir, les Lakers s’en remettront à LeBron James et Austin Reaves pour créer l’exploit, malgré la pression folle de Lu Dort, Cason Wallace et Alex Caruso. Leur priorité sera de limiter les pertes de balle pour empêcher le Thunder de courir, tout en sécurisant le rebond — et réussir une énorme série d’adresse pour fatiguer SGA. Cela fait beaucoup (trop ?) de conditions à réunir.

Calendrier
MatchDateHoraire (FR)Lieu
Game 1Mar. 5 mai02h30Paycom Center, Oklahoma City
Game 2Jeu. 7 mai03h30Paycom Center, Oklahoma City
Game 3Sam. 9 mai02h30Crypto.com Arena, Los Angeles
Game 4Lun. 11 mai04h30Crypto.com Arena, Los Angeles
Game 5 *Mer. 13 maiÀ définirPaycom Center, Oklahoma City
Game 6 *Sam. 16 maiÀ définirCrypto.com Arena, Los Angeles
Game 7 *Lun. 18 maiÀ définirPaycom Center, Oklahoma City
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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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