Preview Playoffs 2026 | Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4)

Pour la troisième fois de l’histoire après 2010 et 2012, le Thunder et les Lakers se retrouvent en playoffs. Si Kevin Durant, Russell Westbrook ou Kobe Bryant ne sont plus là, la série promet malgré tout du spectacle autour de Shai Gilgeous-Alexander et LeBron James en têtes d’affiche.
Luka Doncic aurait aussi dû s’ajouter à la liste, sauf que le Slovène reste coincé à l’infirmerie (contrairement à Austin Reaves), tout comme Jalen Williams en face. De quoi rééquilibrer les débats ? Pas nécessairement, tant Oklahoma City semble au-dessus du lot après son sweep face à Phoenix, pendant que Los Angeles se débarrassait difficilement de Houston en six matchs.
Un tout autre défi attend maintenant les Lakers : éliminer le rouleau compresseur du Thunder, qui les a battus à quatre reprises cette saison avec près de 29 points d’écart en moyenne ! Un écart révélateur qui pose une question toute simple : cette demi-finale de conférence peut-elle vraiment échapper aux champions en titre ?
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Oklahoma City Thunder
Titulaires : Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein
Banc : Cason Wallace, Alex Caruso, Isaiah Joe, Jaylin Williams, Aaron Wiggins, Jared McCain, Kenrich Williams, Nikola Topic
Absents : Jalen Williams, Thomas Sorber
Coach : Mark Daigneault
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Los Angeles Lakers
Titulaires : Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton
Banc : Luke Kennard, Jake LaRavia, Jaxson Hayes, Jarred Vanderbilt, Bronny James Jr., Dalton Knecht, Maxi Kleber, Adou Thiero, Nick Smith Jr.
Absents : Luka Doncic
Coach : JJ Redick
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Oklahoma City Thunder
Un collectif dense et sûr de sa force
Autour d’un Shai Gilgeous-Alexander au sommet de son art, le Thunder s’avance avec une confiance totale. Mark Daigneault peut s’appuyer sur une rotation large sans perte de qualité — onze joueurs à au moins 10 minutes de moyenne au premier tour. Une richesse qui permet à OKC de garder une intensité permanente des deux côtés du terrain.
La dépendance à Shai Gilgeous-Alexander
Malgré sa belle profondeur, le Thunder s’en remet quasi exclusivement à SGA à la création. Sans Jalen Williams pour le soulager, l’attaque peut devenir plus prévisible sur demi-terrain quand la défense lui rentre dedans pour le fatiguer et lui faire lâcher la balle.
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Los Angeles Lakers
Une équipe disciplinée et en confiance
Sans Luka Doncic, les Lakers ont resserré les liens et clarifié les rôles. JJ Redick tire le maximum d’un groupe concerné, où Marcus Smart, Rui Hachimura, Deandre Ayton et Luke Kennard ont tous répondu présent au premier tour. Une dynamique collective à préserver avec le retour d’Austin Reaves.
La production en attaque
Au premier tour, les Lakers n’ont passé la barre des 110 points qu’à une reprise (en prolongation) et ont terminé par trois matchs sous les 100 points. Sans Luka Doncic, l’attaque est trop prévisible et dépendante de la réussite des shooteurs — et la défense du Thunder pourrait encore plus exposer ces limites.
L’équilibre entre adresse et pertes de balle. Face aux Rockets, les Lakers ont souffert au rebond et gaspillé de nombreuses possessions, compensant cela par une réussite élevée au shoot. Un équilibre fragile et difficile à maintenir contre une défense d’OKC étouffante, capable de provoquer des pertes de balle et de sanctionner immédiatement en transition.
Le Thunder a quatre fois battu Los Angeles cette saison avec près de 29 points d’écart en moyenne — un chiffre qui illustre non seulement la supériorité athlétique d’OKC, mais aussi leur capacité à transformer chaque erreur adverse en panier facile. Si les Lakers ne sécurisent pas le ballon et le rebond défensif, le sweep est une menace réelle…
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Oklahoma City
Ajay Mitchell
Arrière titulaire
Jalen Williams absent, c’est le Belge qui a été propulsé dans le cinq pour soulager Shai Gilgeous-Alexander à la création. Son agressivité balle en main et sa capacité à attaquer les espaces seront vitales pour punir d’éventuelles prises à deux sur SGA — et empêcher les Lakers de concentrer toute leur défense sur un seul joueur.
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Los Angeles
Marcus Smart
Meneur titulaire
Sans Luka Doncic, le DPOY 2022 a été précieux avec son intensité des deux côtés du terrain. Chargé de défendre sur Shai Gilgeous-Alexander, sa capacité à gêner le MVP tout en apportant au shoot et à la création pourrait bien conditionner les chances des Lakers. S’il tient SGA en dessous de 25 points, Los Angeles aura une chance.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|12 nov.
|Oklahoma City
|121 – 92
|OKC
|9 févr.
|Los Angeles
|110 – 119
|OKC
|2 avr.
|Oklahoma City
|139 – 96
|OKC
|7 avr.
|Los Angeles
|87 – 123
|OKC
Les amateurs de suspense risquent de ne pas être servis : le Thunder nous semble nettement au-dessus dans cette demi-finale de conférence. Déjà bousculés par les Rockets, dominateurs dans la bataille des possessions, les Lakers devraient souffrir davantage face à une équipe d’OKC parfaitement huilée, plus complète et structurée, et capable de pousser ses adversaires à la limite de la perfection collective pour exister. Gare au sweep.
Pour l’upset Los Angeles : en attendant de savoir si Luka Doncic peut revenir, les Lakers s’en remettront à LeBron James et Austin Reaves pour créer l’exploit, malgré la pression folle de Lu Dort, Cason Wallace et Alex Caruso. Leur priorité sera de limiter les pertes de balle pour empêcher le Thunder de courir, tout en sécurisant le rebond — et réussir une énorme série d’adresse pour fatiguer SGA. Cela fait beaucoup (trop ?) de conditions à réunir.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Game 1
|Mar. 5 mai
|02h30
|Paycom Center, Oklahoma City
|Game 2
|Jeu. 7 mai
|03h30
|Paycom Center, Oklahoma City
|Game 3
|Sam. 9 mai
|02h30
|Crypto.com Arena, Los Angeles
|Game 4
|Lun. 11 mai
|04h30
|Crypto.com Arena, Los Angeles
|Game 5 *
|Mer. 13 mai
|À définir
|Paycom Center, Oklahoma City
|Game 6 *
|Sam. 16 mai
|À définir
|Crypto.com Arena, Los Angeles
|Game 7 *
|Lun. 18 mai
|À définir
|Paycom Center, Oklahoma City