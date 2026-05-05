Preview Playoffs 2026 | Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4)

Présentation de la série

Pour la troisième fois de l’histoire après 2010 et 2012, le Thunder et les Lakers se retrouvent en playoffs. Si Kevin Durant, Russell Westbrook ou Kobe Bryant ne sont plus là, la série promet malgré tout du spectacle autour de Shai Gilgeous-Alexander et LeBron James en têtes d’affiche.

Luka Doncic aurait aussi dû s’ajouter à la liste, sauf que le Slovène reste coincé à l’infirmerie (contrairement à Austin Reaves), tout comme Jalen Williams en face. De quoi rééquilibrer les débats ? Pas nécessairement, tant Oklahoma City semble au-dessus du lot après son sweep face à Phoenix, pendant que Los Angeles se débarrassait difficilement de Houston en six matchs.

Un tout autre défi attend maintenant les Lakers : éliminer le rouleau compresseur du Thunder, qui les a battus à quatre reprises cette saison avec près de 29 points d’écart en moyenne ! Un écart révélateur qui pose une question toute simple : cette demi-finale de conférence peut-elle vraiment échapper aux champions en titre ?