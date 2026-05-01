Plus de peur que de mal pour Caitlin Clark

Neuf mois que les fans du Fever attendaient ça. Mais pour son premier match de présaison à domicile face à Dallas, Indiana espérait sans doute un autre scénario. Au-delà de la défaite 95-80 face aux Wings de Paige Bueckers (20 points à 8/12 au tir en 20 minutes), le Fever s’est fait une petite frayeur lorsque Caitlin Clark s’est écroulée après un contact au genou avec Alanna Smith et une vilaine chute en début de troisième quart-temps.

Sortie en boitant, la meneuse de jeu est ensuite revenue tirer ses deux lancers-francs avant de rejoindre le banc pour de bon. Alanna Smith a par ailleurs été sanctionnée d’une Flagrant 1. L’occasion pour les arbitres de se montrer plus ferme, comme la WNBA le souhaite à l’aube de cette nouvelle saison.

Les arbitres ont marqué le coup

Caitlin Clark a donné des nouvelles rassurantes après la rencontre, félicitant au passage la cohérence des arbitres dans leurs décisions, après avoir été « protégée », ce qui lui a permis de signer un 11/13 aux lancers-francs.

« Je me sens bien. Je suis juste tombée très fort sur ma rotule », a-t-elle déclaré. « Je sais qu’il y a un comité qui voulait vraiment que les arbitres commencent à siffler, et ils ont très bien fait leur travail. Honnêtement, j’ai trouvé les arbitres excellents, et comme c’est la présaison, on va probablement voir davantage de fautes sifflées. Je m’attends à ce que ce nombre diminue. Mais je pense que globalement, ça va améliorer le produit ».

Avec 21 points et 4 passes décisives en 16 minutes, Caitlin Clark avait eu le temps de montrer de bonnes choses jusque là, dans la lignée de ses prestations avec Team USA en mars et de son premier match de présaison face au New York Liberty. Stephanie White s’est également montrée rassurante.

« On avait prévu de la sortir à peu près à ce moment-là de toute façon », a confié la coach. « C’était une précaution supplémentaire, mais c’était le plan, qu’elle débute le troisième quart-temps puis de la sortir rapidement ».

Dernier match de présaison ce samedi pour Indiana, face à l’équipe nationale du Nigeria avant le début de la saison régulière, avec un premier match à nouveau face à Dallas.