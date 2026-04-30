Un coloris « Black Knight » pour la Jordan Tatum 4

Et si c’était pour ce soir ? Après avoir raté le coche lors d’un Game 5 dominé par Joel Embiid, Boston va essayer de s’éviter un Game 7 en allant chercher la victoire (et la qualification) sur le parquet de Philadelphie cette nuit. Pour y parvenir, il faudra notamment pouvoir compter sur un grand Jayson Tatum. Jusqu’à présent, à chaque fois que JT est un peu passé à côté, lors des Games 3 et 5 (8/19 au tir à chaque fois), Boston a perdu.

JT optera peut-être pour un style « chevalier noir » en arborant aux pieds ce nouveau coloris «Black Knight» de sa quatrième chaussure signature, la Jordan Tatum 4. Onzième coloris de la paire disponible en France, celui-ci se présente avec une tige noire avec une partie de la semelle intermédiaire en Cushlon 3.0 en bleu métallique. L’ensemble est complété par une touche dorée sur le logo JT présent sur la languette, le « Jumpman » latéral et l’imposant numéro zéro figurant sur le talon.

Il faudra attendre ce soir minuit pour se procurer la Jordan Tatum 4 «Black Knight» sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.