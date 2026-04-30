« I reminisce, I reminisce… » Pour toute une génération de joueurs, quelques secondes suffisent à faire remonter les souvenirs. Au début des années 2000, EA Sports avait frappé fort avec sa série NBA Street, dont le deuxième épisode, porté par l’introduction mythique sur « T.R.O.Y. » de Pete Rock & CL Smooth, reste encore aujourd’hui une référence du basket arcade. Vingt-cinq ans plus tard, le genre n’a jamais vraiment retrouvé ce mélange d’énergie, de spectacle et de culture playground.

C’est précisément ce terrain que veut réinvestir « NBA The Run ». Après plusieurs tentatives inégales ces dernières années, comme NBA Playgrounds, Play by Play Studios espère proposer un successeur crédible à NBA Street, avec un argument de poids : la licence officielle NBA. Le jeu permettra ainsi d’incarner plus de 30 joueurs de la ligue, dont certaines stars dans leur version rookie, à l’image de LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant.

Le roster réunira également les grandes stars actuelles de la NBA, dont Victor Wembanyama. Plus inattendu, Bobbito Garcia, voix culte de NBA Street, fera aussi partie de l’aventure, clin d’œil assumé aux nostalgiques.

Sur le terrain, « NBA The Run » mise sur des matchs 3×3 et un mode en ligne baptisé « Run The World ». Le principe : enchaîner quatre victoires, seul ou en équipe, pour remporter un tournoi. Le jeu promet aussi une progression pour débloquer des boosts de compétence et des mouvements spéciaux, en attaque comme en défense.

Pas de microtransactions au programme

Autre point important : les rencontres se dérouleront sur plusieurs playgrounds inspirés de lieux emblématiques à travers le monde. Des terrains situés aux États-Unis, à Pékin ou encore aux Philippines ont déjà été mentionnés. De quoi renforcer l’identité streetball du jeu, à condition que l’ambiance suive manette en main.

Reste désormais à voir si « NBA The Run » saura dépasser le simple hommage. Le trailer laisse entrevoir un jeu nerveux, spectaculaire et pensé pour le multijoueur, mais la comparaison avec NBA Street sera forcément exigeante. L’équilibre entre accessibilité, profondeur de gameplay et progression en ligne sera déterminant. Le studio met aussi en avant l’absence de microtransactions, un argument non négligeable dans un jeu sportif moderne.

Annoncé pour juin sur PS5, Xbox Series X|S et Steam, « NBA The Run » ne manque donc pas d’atouts sur le papier. Suffisant pour devenir le digne héritier de NBA Street ? La promesse est là. Il faudra attendre les premières prises en main pour savoir si la magie du playground est vraiment de retour.