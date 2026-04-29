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Programme de la soirée | Les Lakers proches du bonheur, les Pistons proches de la sortie

Publié le 29/04/2026 à 21:14 Twitter Facebook

NBA – Trois rencontres ce soir, et peut-être deux nouveaux qualifiés si les Lakers et le Magic s’imposent.

programme du soir

Le Thunder suivra attentivement le Game 5 entre les Lakers et les Rockets puisque le champion NBA pourrait connaître son adversaire dès ce soir. Ce sera à 4h00, et Houston sera privé de Kevin Durant, tandis que les Lakers devraient retrouver Austin Reaves.

Avant cela, à 1h00, on suivra les Pistons qui ont un pied en vacances après avoir perdu par deux fois à Orlando. A Cade Cunningham et Jalen Duren de retrouver leur niveau All-Star pour sauver Motor City.

Moins d’enjeu à Cleveland où les Cavaliers défendent leur avantage du terrain à partir de 1h30 face à d’épatants Raptors qui ont relancé la série et mis le doute dans les têtes des partenaires de Donovan Mitchell.

Programme complet
01h00 | Detroit – Orlando (Prime Video)
01h30| Cleveland – Toronto (BeIN Sports 1)
04h00 | LA Lakers – Houston (BeIN Sports 1)

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