Programme du soir | Les Spurs et les Celtics aux portes du prochain tour

Trois rencontres au menu de la soirée, et deux formations ont la possibilité de rejoindre le Thunder au prochain tour. A l’Est, il s’agit des Celtics qui peuvent finir leur série face aux Sixers à domicile. Idem pour les Spurs qui mènent 3-1 face aux Blazers et peuvent conclure face à leur public.

Pour les Knicks, la qualification est encore loin, mais ils retrouvent leur public pour reprendre l’avantage face aux Hawks.

Programme complet

01h00 | Boston – Philadelphie (Prime Video)

02h300| New York – Atlanta (BeIN Sports 1)

03h30 | San Antonio – Portland (BeIN Sports 2)