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Programme du soir | Les Spurs et les Celtics aux portes du prochain tour

Publié le 28/04/2026 à 22:49 Twitter Facebook

NBA – Trois rencontres dans la nuit avec des deux matches décisifs du côté de Boston et San Antonio.

programme du soir

Trois rencontres au menu de la soirée, et deux formations ont la possibilité de rejoindre le Thunder au prochain tour. A l’Est, il s’agit des Celtics qui peuvent finir leur série face aux Sixers à domicile. Idem pour les Spurs qui mènent 3-1 face aux Blazers et peuvent conclure face à leur public.

Pour les Knicks, la qualification est encore loin, mais ils retrouvent leur public pour reprendre l’avantage face aux Hawks.

Programme complet
01h00 | Boston – Philadelphie (Prime Video)
02h300| New York – Atlanta (BeIN Sports 1)
03h30 | San Antonio – Portland (BeIN Sports 2)

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