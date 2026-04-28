Dyson Daniels, le Draymond Green des Hawks

Il est très clair que, depuis le début de sa carrière, Dyson Daniels n’est pas une gâchette à 3-pts. Il n’affichait que 32% de réussite dans l’exercice durant ses trois premières saisons avant de connaître une terrible chute lors de cet exercice 2025/26. C’est peu de le dire puisqu’il a terminé avec 18% de réussite à 3-pts, en 115 tentatives. L’arrière des Hawks n’a pas retrouvé des sensations en playoffs, avec un terrible 1/7 à 3-pts (14%) après quatre matches face aux Knicks…

Néanmoins, plutôt que d’en faire un énorme boulet, limite insurmontable pour l’attaque d’Atlanta, Quin Snyder a trouvé une solution : faire évoluer le rôle du joueur en s’adaptant face aux comportements des adversaires.

Les défenses ne montent plus à 3-pts et, par conséquent, elles placent même leur pivot sur lui. Ainsi, cet intérieur peut rester loin de son adversaire direct et près du cercle pour aider, sans grande conséquence puisque Dyson Daniels ne sanctionnera pas de loin. Et comme Onyeka Okongwu se révèle être dangereux à 3-pts, c’est presque comme si l’arrière était désormais le pivot des Hawks.

« C’est évident que je ne shoote pas comme je le souhaiterais et c’est pour cette raison qu’ils défendent comme ça sur moi. Mais j’ai trouvé de nouveaux moyens d’être efficace », confirme-t-il. « Je suis le poste 5 désormais. Et quand le pivot adverse est sur moi, je fais la même chose qu’un pivot classique, avec des écrans et du main à main. »

Profiter des espaces « offerts » par sa maladresse

Dès lors, comme celui chargé de défendre sur Daniels a volontairement quelques mètres de retard, les écrans ou le main à main, s’ils sont faits rapidement, offrent des espaces considérables à Nickeil Alexander-Walker ou CJ McCollum qui, eux, savent faire mal derrière l’arc. « Le pivot est loin donc je vois des espaces et je sers mes coéquipiers ouverts », glisse-t-il en parlant de ce nouveau costume offensif.

Un joueur de petite taille, maladroit à 3-pts, qui se retrouve dans un rôle de pivot et peut servir de plaque tournante, de bon passeur pour ses coéquipiers qui sont eux des bons shooteurs, cela rappelle forcément un joueur de Golden State…

« J’ai beaucoup observé Draymond Green, assez pour voir comment il fait », analyse la meilleure progression de la saison passée. « Je devrais le faire encore plus pour voir comment il utilise toutes ses petites astuces. »

Avec ses 6 points, 8.8 rebonds, 6.3 passes et 2.5 interceptions de moyenne dans ce premier tour des playoffs face aux Knicks, Dyson Daniels montre qu’il peut être utile malgré son énorme maladresse qui, on l’a vu, peut tout de même avoir un avantage, avec les espaces que cela offre pour soi et ses coéquipiers.

« Je ne suis pas satisfait de ma manière de shooter cette année et je vais m’en occuper durant l’intersaison », annonce-t-il. « Mais le basket, c’est bien plus que du shoot. C’est aussi de la défense, couper en attaque, faire des écrans, prendre des rebonds. J’ai trouvé divers moyens d’aider l’équipe à gagner. »

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NO 59 17:40 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NO 61 22:16 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 33:50 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1 2025-26 ATL 76 33:09 51.7 18.8 61.5 2.4 4.4 6.8 5.9 2.2 2.0 1.8 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.