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Programme de la soirée | Wemby est de retour !

Publié le 26/04/2026 à 18:45
Modifié le 26/04/2026 à 20:45 Twitter Facebook

NBA – Quatre matches au menu de la soirée, et toujours les deux premiers en “prime time” sur Prime Video. Puis on bascule sur beIN Sports 1 à 1h00 pour la suite.

programme du soir

Alors qu’ils sont privés de Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers peuvent être les premiers qualifiés pour les demi-finales de conférence. A condition bien sûr de s’imposer une 2e fois à Houston.

Pour les Spurs, le plus dur est fait avec la récupération de l’avantage du terrain. Bonne nouvelle : Victor Wembanyama sera là pour les aider à faire le break, à partir de 21h30.

Avant cela, à 19h00, les Raptors reçoivent les Cavaliers pour tenter d’égaliser. Enfin, à 1h00, les Sixers tenteront de rééditer leur exploit du Game 2 mais la fin de match ratée dans la 3e manche a peut-être laissé des traces.

Programme complet

19h00 | Toronto – Cleveland (Prime Video)
21h30 | Portland – San Antonio (Prime Video)
01h00| Philadelphie – Boston (BeIN Sports 1)
3h30 | Houston – LA Lakers (BeIN Sports 1)

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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