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Programme de la soirée | Les Nuggets et les Knicks en grand danger

Publié le 25/04/2026 à 18:52 Twitter Facebook

NBA – Quatre matches au menu de la soirée, dont deux en “prime time” sur Prime Video. Puis on bascule sur beIN Sports 1 à minuit pour la suite.

programme du soir

Les Knicks et les Nuggets ont raté une première occasion de récupérer l’avantage du terrain, et les voilà quasiment dos au mur puisqu’en cas de nouveau revers, ils seront menés 3-1 avant de revenir à la maison.

Pour les Suns, il s’agit déjà de gagner une rencontre pour éviter de se retrouver dans la même situation que les Rockets, menés 3-0 face aux Lakers. Ce sera très compliqué même si OKC est privé de Jalen Williams.

Enfin, les Pistons ont une première opportunité de récupérer l’avantage du terrain perdu dans leur salle. C’est à Orlando où le Magic est redoutable en playoffs.

Programme complet

19h00 | Orlando – Detroit (Prime Video)
21h30 | Phoenix – OKC (Prime Video)
minuit | Atlanta – New York (BeIN Sports 1)
2h30 | Minnesota – Denver (BeIN Sports 1)

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