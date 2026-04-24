Programme du soir | Les Celtics et les Spurs à la relance

Avec ou sans Victor Wembanyama, les Spurs ont un objectif : récupérer l’avantage du terrain, et ils en ont l’occasion à partir de 4h30 au Moda Center (en direct sur Prime Video).

Même objectif pour les Celtics qui se déplacent à Philadelphie. C’est à 00h30 toujours sur Prime Video.

Pour les Rockets, c’est différent puisque les Rockets veulent éviter de se retrouver dos au mur, et menés 3-0. Ils reçoivent des Lakers où Austin Reaves pourrait effectuer sa rentrée. C’est toujours sur Prime Video mais à 2h00.

Programme complet

00h30 | Philadelphie – Boston (Prime Video)

02h00 | Houston – LA Lakers (Prime Video)

03h30 | Portland – San Antonio (Prime Video)