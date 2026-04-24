Et si Damian Lillard revenait pendant les playoffs ?

Et si Portland préparait un énorme coup pour terminer sa saison en beauté ? Alors que l’idée d’un retour de Damian Lillard en playoffs avait été écartée par l’entraîneur Tiago Splitter avant le début de la série, le journaliste Bill Oram de « The Oreganian » a glissé que la franchise ne serait plus aussi catégorique sur la question. Pour rappel, ça fera bientôt un an que Damian Lillard a été victime d’une rupture du tendon d’Achille.

Avec la blessure de Victor Wembanyama et le Game 2 pris par les Blazers, l’insider a glissé qu’un retour de « Dame Time » ne serait plus « impossible », à condition de passer le premier tour, ou de pousser la série « très loin », sous entendant un Game 6 ou un Game 7.

Quel timing pour « Dame Time » ?

La franchise de l’Oregon a par ailleurs posté une vidéo de Damian Lillard retrouvant les parquets pour une séance d’entraînement, laissant un peu plus planer le doute ! Et les nouvelles déclarations de Tiago Splitter ont subitement évolué depuis.

« Il travaille. Il essaie de se préparer à jouer. Quand est-ce que ce sera ? On ne le sait pas. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il s’entraîne, comme il le fait toujours. Tout ce que vous avez pu voir en vidéo, c’est ce qu’il fait depuis deux ou trois mois », a-t-il précisé.

Ce qui est certain, c’est que plus la série durera et plus les Blazers parviendront à rester en vie dans cette campagne, plus les chances d’envisager un retour de Damian Lillard augmenteront.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.