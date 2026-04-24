Le MVP de la nuit | Scottie Barnes était partout !

Puisque Brandon Ingram est muselé et discret face aux Cavaliers, il faut bien que certains coéquipiers élèvent leur niveau de jeu, et c’est ce qu’a fait RJ Barrett cette nuit avec ses 33 points (record personnel en playoffs). Mais Scottie Barnes l’a imité avec aussi 33 points (record personnel également), mais aussi 11 passes et 5 rebonds, et toujours ce volume impressionnant en défense.

« Nous étions prêts à faire tout ce qu’il fallait », assure Barnes, auteur d’un panier au buzzer du 3e quart-temps. « On savait qu’on avait besoin de tout le monde pour gagner. Vous avez vu de grosses performances de chacun. Cela montre à quel point nous sommes résilients et à quel point nous le voulions, en faisant tout ce qu’il fallait sur le terrain. »

All-Star, le jeune ailier est persuadé qu’il y a eu un déclic dans le groupe. « Nous avons encore beaucoup à offrir. Nous devons continuer à nous ajuster, revoir les vidéos et voir où nous pouvons progresser. Il y a énormément de points à améliorer. Nous avons encore du chemin à parcourir. »

Parmi les améliorations notables, il y a cette agressivité vers le cercle. Créateur numéro 1 de l’équipe, Barnes a agressé la défense, et beaucoup de ses passes décisives sont consécutives à des pénétrations de sa part. Sur le plan collectif, et malgré leur inexpérience, les Raptors ont mieux géré les possessions importantes.

«Il faut se concentrer sur chaque possession. Comment on peut bien finir chaque action ?» explique-t-il à propos de l’attitude à avoir en playoffs. «On joue très dur. Est-ce qu’on peut sécuriser le rebond ? Récupérer les ballons ? Faire les petits détails à chaque possession. Ensuite revenir en défense, jouer dur, prendre les meilleurs tirs possibles. Juste bien finir chaque possession des deux côtés et accepter le résultat. Contrôler ce qu’on peut contrôler : être physique, faire les écrans au rebond, courir, bien exécuter en attaque…»

Cela paraît si simple…