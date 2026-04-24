La Sabrina 3 fête les 30 ans de la WNBA

Avant la sortie très attendue de la Nike Sabrina 4, dévoilée il y a dix jours, la Sabrina 3 s’offre un dernier tout d’honneur et va notamment rendre hommage à la WNBA avec ce coloris « WNBA 30th » qui fête les trente de la ligue féminine nord-américaine !

La tige en blanc assortie de finitions en rouge et bleu est complétée de logos inédits pour l’occasion sur la languette, avec un « S » sur la chaussure gauche tandis que la pastille sur la chaussure droite laisse apparaître la mention « 30 Years Anniversary » ainsi que la date «April 24 1996 » rappelant les premiers pas d’une ligue qui n’a jamais été aussi prisée, 30 ans plus tard !

La Sabrina 3 se démarque cette année par sa tige agrémentée de câbles « Flywire » pour compléter le maintien, et sa semelle intermédiaire équipée d’une unité Zoom Air à l’avant du pied en complément de sa mousse Cushlon.

Bonne nouvelle, la Sabrina 3 « WNBA 30th » sort aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 140 euros !