Programme du soir | Qui pour prendre les commandes à Atlanta et Minnesota ?

Pour la première fois, les séries voyagent ce jeudi soir et ce sont les premiers Game 3 qui se jouent. Ce sont déjà des tournants, surtout pour les Raptors, menés 2-0 face aux Cavaliers. Comme aucune équipe n’a jamais réussi à revenir d’un déficit de 3-0, c’est victoire obligatoire pour Brandon Ingram et ses coéquipiers.

Du côté d’Atlanta, les Hawks reçoivent les Knicks après leur victoire sur le fil à New York au Madison Square Garden. Une défaite et Jalen Brunson et compagnie seraient en grand danger. Tandis qu’à Minnesota, les Wolves vont vouloir confirmer leur succès à Denver. Quelle réponse pour Nikola Jokic et les Nuggets ?

Programme complet

01h00 | Atlanta – New York (Prime Video)

02h00 | Toronto – Cleveland (Prime Video)

03h30 | Minnesota – Denver (Prime Video)