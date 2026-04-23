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Programme du soir | Qui pour prendre les commandes à Atlanta et Minnesota ?

Publié le 23/04/2026 à 21:00 Twitter Facebook

NBA – Les Hawks et les Wolves reviennent à la maison pour le Game 3, après une victoire à l’extérieur et avec l’envie d’enchaîner. Les Raptors jouent déjà leur peau.

Pour la première fois, les séries voyagent ce jeudi soir et ce sont les premiers Game 3 qui se jouent. Ce sont déjà des tournants, surtout pour les Raptors, menés 2-0 face aux Cavaliers. Comme aucune équipe n’a jamais réussi à revenir d’un déficit de 3-0, c’est victoire obligatoire pour Brandon Ingram et ses coéquipiers.

Du côté d’Atlanta, les Hawks reçoivent les Knicks après leur victoire sur le fil à New York au Madison Square Garden. Une défaite et Jalen Brunson et compagnie seraient en grand danger. Tandis qu’à Minnesota, les Wolves vont vouloir confirmer leur succès à Denver. Quelle réponse pour Nikola Jokic et les Nuggets ?

Programme complet

01h00 | Atlanta – New York (Prime Video)
02h00 | Toronto – Cleveland (Prime Video)
03h30 | Minnesota – Denver (Prime Video)

 

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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