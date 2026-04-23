Sportsmanship Award 2026 | Derrick White à l’honneur

Décerné depuis 1996 au joueur qui « représente le mieux les valeurs du sport sur le terrain, le comportement éthique, le fair-play et l’intégrité », le « Sportsmanship Award » atterrit cette année dans les mains de Derrick White.

La NBA annonce que l’arrière des Celtics a été préféré à Bam Adebayo, Harrison Barnes, Shai Gilgeous-Alexander, Al Horford et TJ McConnell. Il a été désigné par l’ensemble des joueurs NBA, chaque finaliste représentant l’une des six divisions et chaque franchise ayant initialement proposé l’un de ses joueurs.

Le trophée, qui porte le nom de Joe Dumars, actuel vice-président des Pelicans et tout premier lauréat qui était reconnu pour son côté gentleman des parquets, était détenu depuis la saison dernière par Jrue Holiday. Celui-ci l’avait également obtenu sous les couleurs de Boston et il était alors devenu l’un des cinq joueurs à remporter ce titre à plusieurs reprises (comme Mike Conley, Grant Hill, Jason Kidd et Kemba Walker).

LA LISTE DES VAINQUEURS

1995-1996 : Joe Dumars

1996-1997 : Terrell Brandon

1997-1998 : Avery Johnson

1998-1999 : Hersey Hawkins

1999-2000 : Eric Snow

2000-2001 : David Robinson

2001-2002 : Steve Smith

2002-2003 : Ray Allen

2003-2004 : PJ Brown

2004-2005 : Grant Hill

2005-2006 : Elton Brand

2006-2007 : Luol Deng

2007-2008 : Grant Hill

2008-2009 : Chauncey Billups

2009-2010 : Grant Hill

2010-2011 : Stephen Curry

2011-2012 : Jason Kidd

2012-2013 : Jason Kidd

2013-2014 : Mike Conley

2014-2015 : Kyle Korver

2015-2016 : Mike Conley

2016-2017 : Kemba Walker

2017-2018 : Kemba Walker

2018-2019 : Mike Conley

2019-2020 : Vince Carter

2020-2021 : Jrue Holiday

2021-2022 : Patty Mills

2022-2023 : Mike Conley

2023-2024 : Tyrese Maxey

2024-2025 : Jrue Holiday

2025-2026 : Derrick White

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SA 17 8:11 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SA 67 25:47 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SA 68 24:40 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.3 2020-21 SA 36 29:33 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 BOS 26 27:25 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2021-22 SA 49 30:20 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2022-23 BOS 82 28:17 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 32:37 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 33:52 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4 2025-26 BOS 77 34:05 39.4 32.7 90.2 1.1 3.3 4.4 5.4 1.5 1.1 1.7 1.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.