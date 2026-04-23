Sportsmanship Award 2026 | Derrick White à l’honneur

Décerné depuis 1996 au joueur qui « représente le mieux les valeurs du sport sur le terrain, le comportement éthique, le fair-play et l’intégrité », le « Sportsmanship Award » atterrit cette année dans les mains de Derrick White.
La NBA annonce que l’arrière des Celtics a été préféré à Bam Adebayo, Harrison Barnes, Shai Gilgeous-Alexander, Al Horford et TJ McConnell. Il a été désigné par l’ensemble des joueurs NBA, chaque finaliste représentant l’une des six divisions et chaque franchise ayant initialement proposé l’un de ses joueurs.
Le trophée, qui porte le nom de Joe Dumars, actuel vice-président des Pelicans et tout premier lauréat qui était reconnu pour son côté gentleman des parquets, était détenu depuis la saison dernière par Jrue Holiday. Celui-ci l’avait également obtenu sous les couleurs de Boston et il était alors devenu l’un des cinq joueurs à remporter ce titre à plusieurs reprises (comme Mike Conley, Grant Hill, Jason Kidd et Kemba Walker).
LA LISTE DES VAINQUEURS
1995-1996 : Joe Dumars
1996-1997 : Terrell Brandon
1997-1998 : Avery Johnson
1998-1999 : Hersey Hawkins
1999-2000 : Eric Snow
2000-2001 : David Robinson
2001-2002 : Steve Smith
2002-2003 : Ray Allen
2003-2004 : PJ Brown
2004-2005 : Grant Hill
2005-2006 : Elton Brand
2006-2007 : Luol Deng
2007-2008 : Grant Hill
2008-2009 : Chauncey Billups
2009-2010 : Grant Hill
2010-2011 : Stephen Curry
2011-2012 : Jason Kidd
2012-2013 : Jason Kidd
2013-2014 : Mike Conley
2014-2015 : Kyle Korver
2015-2016 : Mike Conley
2016-2017 : Kemba Walker
2017-2018 : Kemba Walker
2018-2019 : Mike Conley
2019-2020 : Vince Carter
2020-2021 : Jrue Holiday
2021-2022 : Patty Mills
2022-2023 : Mike Conley
2023-2024 : Tyrese Maxey
2024-2025 : Jrue Holiday
2025-2026 : Derrick White
|Derrick White
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|SA
|17
|8:11
|48.5
|61.5
|70.0
|0.3
|1.2
|1.5
|0.5
|0.5
|0.2
|0.4
|0.2
|3.2
|2018-19
|SA
|67
|25:47
|47.9
|33.8
|77.2
|0.5
|3.2
|3.7
|3.9
|2.2
|1.0
|1.4
|0.7
|9.9
|2019-20
|SA
|68
|24:40
|45.8
|36.6
|85.3
|0.5
|2.8
|3.3
|3.5
|2.2
|0.6
|1.3
|0.9
|11.3
|2020-21
|SA
|36
|29:33
|41.1
|34.6
|85.1
|0.4
|2.6
|3.0
|3.5
|2.5
|0.7
|1.3
|1.0
|15.4
|2021-22
|BOS
|26
|27:25
|40.9
|30.6
|85.3
|0.5
|2.9
|3.4
|3.5
|2.2
|0.6
|1.2
|0.6
|11.0
|2021-22
|SA
|49
|30:20
|42.6
|31.4
|86.9
|0.5
|3.0
|3.5
|5.6
|2.4
|1.0
|1.8
|0.9
|14.4
|2022-23
|BOS
|82
|28:17
|46.2
|38.1
|87.5
|0.6
|2.9
|3.6
|3.9
|2.2
|0.7
|1.2
|0.9
|12.4
|2023-24
|BOS
|73
|32:37
|46.1
|39.6
|90.1
|0.7
|3.5
|4.2
|5.2
|2.1
|1.0
|1.5
|1.2
|15.2
|2024-25
|BOS
|76
|33:52
|44.2
|38.4
|83.9
|0.9
|3.6
|4.5
|4.8
|1.8
|0.9
|1.7
|1.1
|16.4
|2025-26
|BOS
|77
|34:05
|39.4
|32.7
|90.2
|1.1
|3.3
|4.4
|5.4
|1.5
|1.1
|1.7
|1.3
|16.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.