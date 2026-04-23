

C’est l’une des « Succes Story » de la saison, et celle-ci a tout pour se terminer en apothéose. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en mai dernier en pleine bataille des playoffs, Jayson Tatum a mis les bouchées doubles pour essayer de revenir cette saison et a surpris tout le monde en retrouvant les parquets dès le début du mois de mars !

L’ailier des Celtics a rapidement retrouvé son meilleur niveau et attaque désormais cette nouvelle campagne de playoffs en pleine possession de ses moyens et avec une grosse confiance. On le verra peut-être sur la première série face à Philadelphie avec ce nouveau coloris « LEA Smooth Soul Vol. 2 » de la Jordan Tatum 4 aux pieds.

Après avoir sorti un premier coloris « Smooth Soul » en noir et rose, voici la JT 4 de retour avec cette version aux tons bleu-vert agrémentés de finitions en noir pour habiller une tige au motif peau de serpent. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche en Cushlon abritant une unité Air Zoom, et une semelle extérieure en bleu. Le numéro zéro présent sur le talon s’affiche en bleu jaune et rose.

La Jordan Tatum 4 « LEA Smooth Soul Volume 2 » est à retrouver à partir de ce jeudi sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.