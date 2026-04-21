Draft 2026 | Le Thunder ne peut plus récupérer le choix d’Utah

Comme tous les ans, la NBA a dû procéder à un tirage au sort pour départager les équipes ayant conclu la saison régulière avec un bilan identique. L’objectif étant de déterminer le placement pour la « Lottery » de la Draft 2026.

Si cela n’impacte pas tellement les franchises classées de la 15e à la 30e place, cela peut en revanche avoir de vraies répercussions pour les franchises classées entre la 1e et la 14e place, car cela détermine notamment le pourcentage de chances de repartir avec les meilleurs choix le soir de la « lottery ».

Ainsi, le Jazz devance finalement les Kings, offrant la 4e place des probabilités à Utah et la 5e place à Sacramento, mais garantissant surtout au Jazz de choisir dans le Top 8 et donc de garder son « pick » protégé, qui aurait pu partir à Oklahoma City au-delà de la 8e place. Derrière, les Pelicans (ou plutôt les Hawks ou les Bucks) ont décroché la 7e place, alors que les Mavericks devront se contenter de la 8e place.

Un tirage à trois s’est aussi déroulé, permettant aux Suns d’être mieux classés que le Magic et les Sixers. Un peu plus haut dans le classement, avantage aux Raptors sur les Hawks ; aux Rockets sur les Cavaliers ; et enfin aux Knicks sur les Lakers.

Néanmoins, après différents échanges de droits dus à de précédents transferts, les Sixers donneront leur choix au Thunder, les Suns et le Magic donneront leurs choix aux Grizzlies ou aux Hornets, les Hawks donneront leur choix aux Spurs, les Rockets donneront leur choix aux Sixers et les Cavaliers donneront leur choix aux Hawks.

Au final, voici l’ordre définitif de la « Lottery ». Elle se déroulera le 10 mai, avant la Draft prévue les 23-24 juin.