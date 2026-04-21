LaMelo Ball et les Hornets y ont cru ! Après avoir passé le premier obstacle du play-in face à Miami, Charlotte a buté aux portes des playoffs en s’inclinant à Orlando vendredi soir et devra encore patienter avant de retrouver l’ivresse d’une série en post-season.
Puma aussi, a espéré que son égérie allait prolonger le plaisir cette saison, et avait préparé du lourd pour l’accompagner, à l’image de ce coloris « Stainless ». Celui-ci allie différents tons de rouge pâle-orange avec des touches de gris pour habiller la tige. La semelle intermédiaire ressort pour sa part en gris métal, reposant sur un revêtement extérieur gris classique. L’ensemble est complété de légères finitions en noir.
La MB.05 « Stainless » est d’ores et déjà à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros. C’est déjà le 13e coloris de la paire disponible en France.
Notre verdict de la MB.05
Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.
Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.
Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.