LaMelo Ball et les Hornets y ont cru ! Après avoir passé le premier obstacle du play-in face à Miami, Charlotte a buté aux portes des playoffs en s’inclinant à Orlando vendredi soir et devra encore patienter avant de retrouver l’ivresse d’une série en post-season.

Puma aussi, a espéré que son égérie allait prolonger le plaisir cette saison, et avait préparé du lourd pour l’accompagner, à l’image de ce coloris « Stainless ». Celui-ci allie différents tons de rouge pâle-orange avec des touches de gris pour habiller la tige. La semelle intermédiaire ressort pour sa part en gris métal, reposant sur un revêtement extérieur gris classique. L’ensemble est complété de légères finitions en noir.

La MB.05 « Stainless » est d’ores et déjà à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros. C’est déjà le 13e coloris de la paire disponible en France.