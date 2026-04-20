Dépassés, les Sixers reconnaissent une prestation « inacceptable »

Un bon écran de Nikola Vucevic au niveau de la ligne à 3-points et Jayson Tatum s’est chargé de faire le reste. L’ailier des Celtics s’est faufilé entre les deux défenseurs couvrant le « pick-and-roll » et s’est facilement frayé un chemin vers le cercle, pour dunker à deux mains.

Trop facile. Comme sur la pénétration, quelques minutes plus tôt de Jaylen Brown, qui s’est contenté de passer le premier rideau défensif (Kelly Oubre Jr.) pour aller finir au cercle sans qu’aucune aide des Sixers ne se manifeste.

Ces actions disent beaucoup de l’entame de match ratée des visiteurs sur le parquet des Celtics. Menés de 15 points après le premier quart-temps (33-18), les Sixers ne seront pas en mesure de recoller par la suite. À l’arrivée, une lourde défaite de 32 points. Un « désastre » résume le New York Times.

« Ce que nous avons montré aujourd’hui, ce n’est pas du basket de playoffs. Nous n’avons pas répondu à leur impact physique ni à leur dureté. Sur beaucoup de possessions, nous les avons essentiellement laissés marcher vers le cercle pour des layups. Nous n’avons montré aucune résistance », déplore Paul George.

« Si vous voyez quelqu’un aller au cercle, peu importe le scénario, interposez-vous. Surtout s’il s’agit de Jaylen ou de Jayson. Mettez-vous devant eux, forcez-les à ressortir le ballon et effectuez la rotation ensuite. Mais ils ont eu beaucoup de layups et de dunks en étant totalement démarqués, comme s’ils n’avaient qu’à traverser la raquette. […] Ce sont ces paniers-là qu’on ne peut pas concéder », renchérit Tyrese Maxey.

Pas d’adresse à 3-points ni de protection de cercle

Une statistique résume bien ces propos : Andre Drummond a signé le seul contre de la partie pour les Sixers (contre 3 seulement aussi côté Celtics). Les Sixers ont toutefois marqué plus de points dans la raquette adverse (58-52), mais ont sombré en matière d’adresse, notamment à 3-points (4/23 contre 16/44 pour Boston).

« Beaucoup de choses se sont mal passées, c’est certain. Ça a commencé dès le début avec une entame offensive difficile, puis des problèmes de fautes avec nos deux intérieurs. Le premier quart-temps nous a clairement échappé et on n’a pas fait assez, d’un côté comme de l’autre, pour entrer dans le match », juge Nick Nurse.

Une entame manquée, avant de retrouver de l’allant, « du deuxième quart-temps jusqu’au milieu du troisième », pour produire « du plutôt bon basket ». « Mais les minutes en dehors de cette période étaient absolument inacceptables », qualifie le coach.

VJ Edgecombe explique, de son côté, cette déroute par l’incapacité de son équipe à convertir des tirs totalement ouverts. À oublier donc, pour tenter de faire mieux lors du deuxième match, toujours à Boston.

« C’est ma cinquième campagne de playoffs. Que vous perdiez de 7, 12 ou 100 points, les défaites font mal. Personne ne veut perdre. Ça n’est jamais agréable. Mais celle-ci, elle craint. Parce que nous ne nous attendions pas du tout à cela. Nous devons l’oublier, retourner sur le terrain et mieux jouer », réclame Tyrese Maxey.