Victor Wembanyama finaliste pour les trophées DPOY… et MVP !

Cette année encore, la NBA échelonnera ses récompenses individuelles et les différents vainqueurs seront annoncés tout au long des playoffs. Ce dimanche, elle vient déjà de dévoiler le nom des finalistes de ses sept trophées de la saison régulière 2025/26 !

C’était attendu depuis qu’il a atteint la barre des 65 matchs, mais Victor Wembanyama est bel et bien assuré de terminer dans le Top 3 du vote pour les titres de Défenseur de l’année… et de MVP ! C’est d’ailleurs la première fois qu’un Français finira aussi haut dans les votes pour le MVP, Joakim Noah (2014) et Tony Parker (2012) ayant respectivement terminé 4e et 5e par le passé..

Pour le Défenseur de l’année, « Wemby » sera confronté à Chet Holmgren et Ausar Thompson, mais pas à Rudy Gobert. Pour le MVP, il devra faire face à la concurrence de Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, laissant Luka Doncic hors du podium.

Indécision totale pour le ROY ?

Comme imaginé, Cooper Flagg et Kon Knueppel se disputeront le titre de Rookie de l’année, avec VJ Edgecombe comme troisième homme, dans ce qui sera sans doute le scrutin le plus serré de tous.

Concernant le trophée de Progression de l’année, cela se jouera entre Nickeil Alexander-Walker, Deni Avdija et Jalen Duren. Pour celui de Sixième homme de l’année, les trois finalistes sont Keldon Johnson, Jaime Jaquez Jr. et Tim Hardaway Jr..

Enfin, concernant le « Clutch Player of the Year », il y aura une lutte à trois entre Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray.

Du côté des entraîneurs, ce sont JB Bickerstaff, Mitch Johnson et Joe Mazzulla qui tenteront de repartir avec le titre de Coach de l’année.