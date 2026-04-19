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Braylon Mullins rempile à UConn… pour viser plus haut ?

Publié le 19/04/2026 à 17:11 Twitter Facebook

Parmi les candidats possibles à la Draft 2026, Braylon Mullins a finalement choisi de poursuivre l’aventure à UConn. De quoi faire grimper sa valeur lors de sa saison sophomore ?

Braylon MullinsBraylon Mullins ne fera pas le grand saut tout de suite. Possible candidat à la Draft 2026, l’arrière de UConn a choisi de rester à l’université pour une deuxième saison. Un choix fort, mais loin d’être surprenant pour un joueur qui a déjà montré de très belles choses… sans avoir encore totalement exploité son potentiel.

ESPN le plaçait ainsi en 17e position de son dernier Top 100 des prospects. En cas d’inscription cette année, beaucoup l’imaginaient donc partir entre la fin de la « lottery » et le deuxième moitié du premier tour.

Une cote déjà solide, qui confirme l’intérêt pour cet arrière de 1m98, capable de peser des deux côtés du terrain.

Pour sa première saison avec les Huskies, Braylon Mullins a ainsi disputé 33 matches pour 12 points (42% de réussite dont 34% de loin) et 3,5 rebonds de moyenne. Des chiffres plutôt convaincants pour un freshman dans un programme aussi exposé que celui de UConn, avec en prime une marge de progression importante.

C’est justement ce qui rend ce retour intéressant. Dans une cuvée 2027 annoncée plus faible, le héros du hold-up face à Duke pourrait profiter d’une grosse saison sophomore pour faire un bond dans la hiérarchie des prospects.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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