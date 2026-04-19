Les Spurs galvanisés par la visite de Gregg Popovich

Il n’est plus à la tête de l’équipe qu’il a dirigée pendant près de trente ans, mais son empreinte reste bien présente sur chaque centimètre carré du Frost Bank Center et des installations d’entraînement des Spurs.

Régulièrement aperçu dans le cadre de sa rééducation depuis son AVC survenu en novembre 2024, Gregg Popovich a effectué un passage remarqué à l’entraînement vendredi. L’occasion de saluer les joueurs et de leur adresser un message d’encouragement avant d’entamer leur série face aux Blazers, ce dimanche.

Ce sera le premier match de playoffs de l’histoire de Victor Wembanyama, et donc officiellement le début d’une nouvelle ère, en espérant qu’elle soit au moins aussi victorieuse que celle de Pop.

« C’est l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du basket, l’un de ceux qui ont remporté le plus de titres. Il était donc tout naturel qu’il ressente le besoin de venir prêcher la bonne parole auprès de sa chorale », a souligné De’Aaron Fox, dont l’arrivée a elle aussi marqué un tournant dans le renouveau de la franchise texane.

Félicitations et encouragements

Son intervention avait pour but de motiver les joueurs, mais aussi de les féliciter pour ce qu’ils avaient déjà accompli, en décrochant la deuxième place d’une Conférence Ouest toujours aussi relevée. Ses encouragements ont visiblement touché le groupe, et notamment Stephon Castle, drafté en 2024, qui n’a pu disputer que quelques matchs sous les ordres de Gregg Popovich avant que ce dernier ne passe la main à Mitch Johnson.

« Il nous a dit d’être nous-mêmes, de ne rien changer à ce que nous avons fait toute la saison. Il nous a offert un autre regard sur la qualité de notre jeu et notre position. Il suffit donc de continuer à faire ce qui nous a amenés là », a confié le meneur. « Il m’a aidé, ainsi que beaucoup d’autres joueurs, simplement en étant quelqu’un à qui on peut parler. Que les matchs se passent bien ou mal, avec Pop, on sait qu’il vous dira toujours la vérité. »

Drafté en 2019 et donc le plus « ancien » joueur de l’effectif actuel, Keldon Johnson entretient forcément une relation privilégiée avec son ancien entraîneur. Lui aussi a apprécié de le voir s’arrêter pour s’adresser au groupe : le signe qu’il retrouve progressivement ses capacités.

« Il a l’air en pleine forme. C’est toujours un plaisir de le voir. Il garde le contact — il m’envoie des SMS ou m’appelle de temps en temps, à peu près un jour sur deux. Le simple fait de voir ses progrès, de voir à quel point il s’en sort bien, c’est vraiment la plus grande des satisfactions. Il est très encourageant. C’est clairement toujours le même homme. Il est toujours aussi vif, toujours le Pop qu’il a toujours été. Il n’a rien perdu. »