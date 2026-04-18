Daniss Jenkins, de simple « sparring partner » à joker de luxe

« J’essaie simplement de vivre l’instant présent. Je suis humble et reconnaissant pour ce moment. J’ai toujours dit que je voulais être dans cette position. Je me suis toujours imaginé en train de jouer en playoffs, et maintenant, mon rêve devient réalité. Je peux passer de la parole aux actes. »

Daniss Jenkins a franchi les étapes à une vitesse folle. Il y a dix ans, il regardait encore les légendaires NBA Finals entre les Warriors et les Cavs avec des étoiles plein les yeux. L’an dernier, à l’issue de la saison rookie, il avait assisté à sa première série de playoffs face aux Knicks, depuis le banc. Et cette année, le voilà dans le vif du sujet, avec un rôle important en sortie de banc derrière Cade Cunningham au sein de la meilleure formation de la conférence Est.

« Il a mûri. Je déteste dire ça, mais ce qu’il a accompli ne me surprend plus. Quand on a fait appel à lui, quel que soit le moment, il s’est montré productif et efficace pour nous », a confié JB Bickerstaff.

2025 : dans la peau de Jalen Brunson à l’entraînement

La série perdue en six manches face aux Knicks la saison dernière lui a également permis de grandir. À cette époque, sa mission s’était cantonnée à celle d’un « sparring partner », avec pour seul rôle d’incarner Jalen Brunson à l’entraînement, pour habituer ses coéquipiers à affronter le meneur new-yorkais.

Il a aussi appris en regardant au plus près de l’action, à l’aube de retrouver Orlando au premier tour.

« Ce que j’ai surtout retenu en les regardant jouer la saison dernière, c’est qu’il faut rester soudés en tant qu’équipe, se battre et s’adapter au fur et à mesure », a-t-il déclaré. « Au final, c’est l’équipe qui a le plus de cœur qui va gagner (…). Je ne crains personne et je ne vais reculer devant absolument personne. C’est dans cet état d’esprit que j’aborde les playoffs, peu importe qui on affrontera ».

2026 : un rôle à jouer derrière Cade Cunningham sur le terrain

Le meneur arrive avec le plein de confiance, de sa part mais aussi de la part de ses coéquipiers, premiers témoins de son évolution. Déjà intéressant sur la première moitié de l’exercice, il a ensuite « profité » de l’absence de Cade Cunningham pour s’affirmer, dans un autre style, et montrer ce qu’il pouvait apporter à l’équipe.

« Je pense qu’il va être formidable pour nous en playoffs. Il va être ce deuxième meneur dont tout le monde est persuadé que nous avons besoin », a glissé Jalen Duren. « Il a montré ce qu’il pouvait faire pour nous. Non seulement c’est un scoreur d’élite, mais c’est aussi un créateur d’élite. Avec le retour de Deuce (Cunningham), ils peuvent partager le terrain et se compléter, car Daniss est capable de scorer, porter le ballon et ainsi libérer Deuce parfois. Il va encore franchir un cap en postseason ».

Sa présence au sein de l’équipe affichant le meilleur bilan de l’Est aiguise forcément les ambitions des Pistons, et Daniss Jenkins ne se refuse rien à ce stade. Pourquoi ne pas viser le titre dès cette année ?

« Pour moi, ça signifierait tout. Je n’ai jamais remporté de titre important auparavant. Je n’ai pas gagné à l’université ni au lycée. Gagner à ce niveau, à ce stade de ma carrière, surtout compte tenu de la façon dont je suis arrivé dans cette ligue, ce serait vraiment spécial, alors que ce n’était qu’un rêve il y a à peine dix ans ».

Daniss Jenkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 7 3:17 30.0 14.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0 2025-26 DET 72 20:13 40.8 37.4 83.2 0.7 1.6 2.3 3.9 1.5 0.9 1.6 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.