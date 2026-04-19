Preview Playoffs 2026 | Boston Celtics (2) – Philadelphie Sixers (7)

Alors que beaucoup imaginaient une saison de « transition » pour les Celtics, en raison de l’absence longue durée de Jayson Tatum, Boston a signé une saison remarquable de régularité pour finir à la 2e place de l’Est. Grâce à un Jaylen Brown en mode patron, ils ne sont pas sortis du top 3 une seule fois depuis fin décembre. Cerise sur le gâteau, ils ont récupéré leur autre locomotive, qui a pu retrouver des sensations en jouant une quinzaine de matchs.
La saison des Sixers a encore plus été bousculée par les passages à l’infirmerie de leurs joueurs majeurs. Philadelphie a malgré tout été en mesure de trouver une forme de stabilité dans le ventre mou de la conférence en s’appuyant beaucoup sur sa paire dynamique Tyrese Maxey – V.J. Edgecombe. Paul George a depuis purgé sa suspension, mais l’incertitude reste complète autour de Joel Embiid, opéré de l’appendicite il y a quelques jours. L’absence du pivot n’a pas empêché les Sixers d’obtenir leur qualification à l’issue du play-in face au Magic.
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Boston Celtics
Titulaires : Derrick White, Sam Hauser, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Neemias Queta
Banc : Payton Pritchard, Nikola Vucevic, Luka Garza, Jordan Walsh, Hugo Gonzalez…
Absents : Aucun
Coach : Joe Mazzulla
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Philadelphie Sixers
Titulaires : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr., Paul George, Adem Bona
Banc : Andre Drummond, Quentin Grimes, Dominick Barlow, Trendon Watford, Jabari Walker, Kyle Lowry…
Absents : Joel Embiid
Coach : Nick Nurse
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Boston Celtics
La sérénité
Les Celtics en ont fait preuve tout au long de la saison en remportant seulement… cinq matchs de moins que l’an dernier alors que Jayson Tatum n’a pris part qu’à 16 rencontres. Joe Mazzulla et sa bande ont prouvé qu’ils pouvaient se renouveler en permanence, malgré les recompositions de l’effectif. La culture de la gagne reste intacte.
Un manque de répondant sur jeu rapide ?
Les Sixers auront tout intérêt à accélérer la cadence, car les Celtics avancent plutôt avec le frein à main : ils ont joué sur le rythme le moins élevé du championnat cette saison et fini avant-derniers en matière de points marqués en contre-attaque. Une perspective pas si problématique puisque le tempo ralentit généralement en playoffs, mais qui pourrait le devenir si les Sixers parviennent à imposer une cadence plus soutenue.
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Philadelphie Sixers
Le statut de trouble-fête
Malgré les indisponibilités de leurs joueurs majeurs, les Sixers sont parvenus à effacer leur saison noire terminée à 24 victoires, en remportant 21 matchs de plus et en retrouvant les playoffs après un an d’absence. Philadelphie pourrait aborder ce premier tour avec l’esprit libéré.
L’adresse à 3-points
Les Sixers ont terminé dans le Top 10 des équipes les moins prolifiques de la ligue en volume et en adresse derrière l’arc (34,9 %). Le play-in disputé face au Magic est venu le rappeler : Philadelphie ne dispose pas d’une armada à 3-points. Ils ont terminé avec un modeste 12/35 de loin — un ratio seulement tiré vers le haut par la bonne sortie de Kelly Oubre Jr. et, moins attendu, Andre Drummond (2/3).
Comment faire sauter le verrou défensif des Celtics ? Les hommes de Joe Mazzulla se présentent non seulement avec la 2e attaque la plus efficace de la ligue (120 points sur 100 possessions), mais également la 4e défense (111,7 points). Bonjour le casse-tête pour les Sixers, qui vont miser logiquement à fond sur Tyrese Maxey.
Seulement ce dernier, dont Derrick White devrait s’occuper, ne pourra pas porter l’attaque des Sixers tout seul. Comme lors du play-in, il faudra que Paul George, Kelly Oubre Jr. et VJ Edgecombe — qui n’ont pas toujours brillé par leur régularité — donnent un sérieux coup de main en attaque.
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Boston
Nikola Vucevic
Pivot remplaçant
Arrivé presque sur la pointe des pieds à Boston, l’ancien pivot des Bulls n’a pas encore eu l’occasion de faire de grosses étincelles avec les Celtics. Il a pourtant le profil parfait du remplaçant capable de marquer beaucoup de points en peu de temps en sortie de banc pour faire basculer quelques rencontres.
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Philadelphie
Paul George
Ailier titulaire
En l’absence de Joel Embiid, c’est à lui que devrait revenir la cape de lieutenant en chef de Tyrese Maxey — pour le soulager au scoring, mais également avoir un impact en défense sur la paire Tatum-Brown d’en face. Après son retour de suspension, l’ailier a tourné à 21 points de moyenne (47 %) sur dix matchs.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|22 oct.
|Boston
|116 – 117
|Philadelphie
|31 oct.
|Philadelphie
|108 – 109
|Boston
|11 nov.
|Philadelphie
|102 – 100
|Philadelphie
|1er mars
|Boston
|114 – 98
|Boston
Plus talentueux, plus sereins, plus expérimentés mais également en meilleure santé, les Celtics ne devraient pas avoir de difficulté à repousser leurs adversaires — et ce même en cas de retour, très hypothétique, de Joel Embiid en cours de série, et même si Jayson Tatum n’est pas à 100 % de ses moyens. On imagine quand même Philadelphie capable d’arracher un match où la vista de Tyrese Maxey devrait faire la différence. Mais dans l’ensemble, Boston semble avoir beaucoup trop d’armes pour tomber dès le premier tour.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Match 1
|Dim. 19 avril
|19h00
|TD Garden, Boston
|Match 2
|Mar. 21 avril
|01h00
|TD Garden, Boston
|Match 3
|Ven. 24 avril
|01h00
|Xfinity Arena, Philadelphie
|Match 4
|Dim. 26 avril
|01h00
|Xfinity Arena, Philadelphie
|Match 5 *
|Mar. 28 avril
|TBD
|TD Garden, Boston
|Match 6 *
|Jeu. 30 avril
|TBD
|Xfinity Arena, Philadelphie
|Match 7 *
|Sam. 2 mai
|TBD
|TD Garden, Boston
* si nécessaires