Preview Playoffs 2026 | Boston Celtics (2) – Philadelphie Sixers (7)

Présentation de la série

Alors que beaucoup imaginaient une saison de « transition » pour les Celtics, en raison de l’absence longue durée de Jayson Tatum, Boston a signé une saison remarquable de régularité pour finir à la 2e place de l’Est. Grâce à un Jaylen Brown en mode patron, ils ne sont pas sortis du top 3 une seule fois depuis fin décembre. Cerise sur le gâteau, ils ont récupéré leur autre locomotive, qui a pu retrouver des sensations en jouant une quinzaine de matchs.

La saison des Sixers a encore plus été bousculée par les passages à l’infirmerie de leurs joueurs majeurs. Philadelphie a malgré tout été en mesure de trouver une forme de stabilité dans le ventre mou de la conférence en s’appuyant beaucoup sur sa paire dynamique Tyrese Maxey – V.J. Edgecombe. Paul George a depuis purgé sa suspension, mais l’incertitude reste complète autour de Joel Embiid, opéré de l’appendicite il y a quelques jours. L’absence du pivot n’a pas empêché les Sixers d’obtenir leur qualification à l’issue du play-in face au Magic.