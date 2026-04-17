La Air Jordan 11 Low « UNC » débarque à minuit en France !

Le temps file mais l’amour que le grand public porte pour la Air Jordan 11 n’a pas bougé. Le modèle a fêté ses 30 ans en 2025 et honore cette année les 25 ans de sa version Low, qui a investi le marché en 2001.

Parmi les premiers coloris « Citrus » ou « Cherry », on retrouvait également l’emblématique coloris « UNC », en hommage à la fac de North Carolina, où Michael Jordan a écrit les premières pages de sa légende, de 1981 à 1984, avant d’entrer en NBA.

La Air Jordan 11 Low « UNC » s’apprête donc à faire son grand retour, avec sa tige blanche accompagnée d’une base en cuir verni en bleu « UNC », soit les couleurs des Tar Heels. Le « Jumpman » sur le talon et la semelle extérieure translucide apparaissent également en bleu.

La Air Jordan 11 Low a pris pour habitude de revenir sur le marché pour lancer la saison des beaux jours et ce sera donc le tour de la AJ 11 Low « UNC » cette année, puisque sa sortie a été confirmée en France pour le 18 avril. Le modèle sera ainsi à retrouver sur Basket4Ballers ce soir dès minuit au prix de 200 euros.