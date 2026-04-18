Preview Playoffs | Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)

Denver Nuggets Un collectif offensif qui tourne à merveille Meilleure attaque de la saison régulière, que ce soit aux points marqués ou à l’efficacité, les Nuggets sont aussi la deuxième équipe la plus adroite au shoot et la plus létale à 3-pts. Le triple MVP est déjà un défi en lui-même, mais avec un meneur comme Jamal Murray et des éléments comme Cam Johnson, Aaron Gordon ou Tim Hardaway Jr, David Adelman sait que sa machine est aussi huilée que puissante. Si on joue à celui qui marque le plus, c’est très souvent Denver qui gagnera. Une défense parfois en difficulté La contrepartie de cette force offensive, c’est une défense moins tranchante. La saison régulière s’est terminée à la 21e des meilleures de la ligue et cette souffrance est souvent masquée par les qualités offensives. En playoffs, et encore plus face à un adversaire aussi coriace, on ne peut plus le cacher. Les Nuggets sont largement capables de faire les efforts, mais ils vont devoir le faire pendant toute une rencontre, et toute une série.

Minnesota Timberwolves L’impact physique en défense Quand ils le veulent et sont bien dans leurs chaussures, les Wolves savent défendre à très haut niveau. Ils imposent un impact physique considérable, avec une agressivité débordante et une maîtrise rare des rotations, comme peu d’équipes dans la ligue. Ce fut notamment frappant dans la série de 2024 et c’est la force principale de cette formation. D’autant que ça fluidifie aussi les choses de l’autre côté du terrain… La concentration Avec des joueurs comme Julius Randle ou Anthony Edwards en têtes de gondole, on peut débloquer des situations mais aussi se tirer des balles dans le pied. L’irrégularité observée en saison régulière peut certes s’effacer un peu avec l’intensité des playoffs, mais cette équipe est portée par ses émotions et peut dégoupiller, pour perdre le fil pendant quelques minutes. En playoffs et face à Denver, ça peut être fatal.