Preview Playoffs | Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)

C’est désormais un petit classique dans la conférence Ouest. Comme en 2023 puis 2024, les Nuggets et les Wolves se retrouvent en playoffs et c’est clairement une des séries les plus indécises et excitantes de ce premier tour. D’un point de vue purement factuel, le champion NBA 2023 contre le double finaliste de conférence Ouest en titre, cela va forcément éliminer un sérieux outsider très tôt dans la compétition.
Aucune des deux équipes n’a réalisé une énorme saison régulière — Denver ayant été gêné par les blessures, Minnesota par son irrégularité — et chacune est surtout programmée pour les playoffs. Le talent est partout, l’expérience aussi et chaque coach peut compter sur de gros caractères, ce qui promet de la tension et des étincelles. Ce sera nécessaire car les deux franchises se connaissent très bien et si la bataille tactique sera très intéressante, il faudra forcément un petit plus pour faire la différence.
|
Denver Nuggets
Titulaires : Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokic
Banc : Bruce Brown, Tim Hardaway Jr., Spencer Jones, Peyton Watson, Jonas Valanciunas
Absents : —
Coach : David Adelman
|
Minnesota Timberwolves
Titulaires : Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert
Banc : Mike Conley, Bones Hyland, Ayo Dosunmu, Jaylen Clark, Kyle Anderson, Naz Reid
Absents : —
Coach : Chris Finch
|
Denver Nuggets
Un collectif offensif qui tourne à merveille
Meilleure attaque de la saison régulière, que ce soit aux points marqués ou à l’efficacité, les Nuggets sont aussi la deuxième équipe la plus adroite au shoot et la plus létale à 3-pts. Le triple MVP est déjà un défi en lui-même, mais avec un meneur comme Jamal Murray et des éléments comme Cam Johnson, Aaron Gordon ou Tim Hardaway Jr, David Adelman sait que sa machine est aussi huilée que puissante. Si on joue à celui qui marque le plus, c’est très souvent Denver qui gagnera.
Une défense parfois en difficulté
La contrepartie de cette force offensive, c’est une défense moins tranchante. La saison régulière s’est terminée à la 21e des meilleures de la ligue et cette souffrance est souvent masquée par les qualités offensives. En playoffs, et encore plus face à un adversaire aussi coriace, on ne peut plus le cacher. Les Nuggets sont largement capables de faire les efforts, mais ils vont devoir le faire pendant toute une rencontre, et toute une série.
|
Minnesota Timberwolves
L’impact physique en défense
Quand ils le veulent et sont bien dans leurs chaussures, les Wolves savent défendre à très haut niveau. Ils imposent un impact physique considérable, avec une agressivité débordante et une maîtrise rare des rotations, comme peu d’équipes dans la ligue. Ce fut notamment frappant dans la série de 2024 et c’est la force principale de cette formation. D’autant que ça fluidifie aussi les choses de l’autre côté du terrain…
La concentration
Avec des joueurs comme Julius Randle ou Anthony Edwards en têtes de gondole, on peut débloquer des situations mais aussi se tirer des balles dans le pied. L’irrégularité observée en saison régulière peut certes s’effacer un peu avec l’intensité des playoffs, mais cette équipe est portée par ses émotions et peut dégoupiller, pour perdre le fil pendant quelques minutes. En playoffs et face à Denver, ça peut être fatal.
Comment gêner le plus possible Nikola Jokic ? Le Serbe est le soleil de l’univers des Nuggets, et tout tourne autour de lui. C’est un fait : trop complet, intelligent et dominant, l’éteindre n’est pas possible. Il faut donc le contenir le mieux possible. Rudy Gobert, malgré ses longs bras, souffre régulièrement face à Nikola Jokic. L’effort sera évidemment collectif, avec des options différentes comme placer un défenseur de plus petite taille sur lui, comme le Thunder l’avait fait la saison passée en demi-finale de conférence.
Empêcher le soleil de briller, c’est la priorité de Chris Finch et la série va s’écrire selon les conséquences des choix du coach de Minnesota. S’il y parvient, David Adelman et Nikola Jokic devront trouver une réponse. S’il n’y arrive pas, alors les Nuggets risquent de dominer les débats, soit parce que ses coéquipiers sanctionneront la défense, soit parce que le Serbe écrasera la concurrence.
|
Denver
Cam Johnson
Ailier titulaire
L’ailier est venu pour remplacer Michael Porter Jr. et pendant de longs mois, il n’a pas apporté ce qu’on espérait de lui. Intelligent, il s’est fondu dans le collectif mais, maladroit et discret, il n’arrivait pas à montrer qu’il pouvait vraiment être un plus. Une blessure va l’éloigner des parquets pendant de longues semaines en début d’année 2026. L’ancien de Phoenix et Brooklyn a enfin trouvé des sensations et de la régularité au scoring dans les derniers instants de la saison régulière. S’il est à son meilleur niveau et frappe de loin avec adresse, Cam Johnson sera une solution de plus pour Denver et une de trop pour Minnesota.
|
Minnesota
Julius Randle
Ailier fort titulaire
Anthony Edwards adore affronter Nikola Jokic et nul doute qu’il sera à son meilleur niveau. L’absence de Jaden McDaniels a aussi démontré qu’il était très précieux et c’est rare de le voir passer à côté de ses rencontres. Pour l’intérieur, c’est plus suspect car si l’ancien de New York a envie de briller, il est loin d’être toujours juste. Son défaut est inlassablement le même, avec une fâcheuse tendance à forcer, à multiplier les dribbles inutiles. S’il est économe et efficace en attaque ainsi que présent au rebond, il peut soutenir Edwards en attaque et Gobert en défense. Et tout changer pour son équipe.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|27 oct.
|Minnesota
|114 – 127
|Denver
|15 nov.
|Minnesota
|112 – 123
|Denver
|25 déc.
|Denver
|142 – 138
|Denver
|1er mars
|Denver
|108 – 117
|Minnesota
Il est bien compliqué de savoir qui va l’emporter avec certitude. Néanmoins, plusieurs éléments peuvent pencher vers le Colorado. Déjà Denver aura l’avantage du terrain, ce qui n’est pas neutre, surtout pour la fin de série, avec le Game 5 et 7 devant son public. Ensuite, avec un Nikola Jokic peut-être plus en forme que jamais et une attaque de feu, plus 12 victoires de suite pour finir la saison, les Nuggets ont des arguments solides et un collectif qui semble plus abouti, en plus d’avoir possiblement une certaine fraîcheur physique. Néanmoins, avec un Anthony Edwards capable de tout et une défense de fer, les Wolves seront très compliqués à manœuvrer, à battre quatre fois en deux semaines. Il ne serait pas étonnant qu’il faille attendre le dernier match pour cela.
Pour l’upset de Minnesota : la série s’annonce indécise et voir les Wolves l’emporter n’est pas un pari fou. Ils l’ont déjà fait en 2024 alors qu’ils n’étaient pas favoris. Minnesota a attendu les choses sérieuses pendant six mois et voir Anthony Edwards et sa bande sauter à la gorge des Nuggets ne surprendrait pas. Mais même si ce sont les camarades de Rudy Gobert qui prennent cette série, cela devrait durer.
|Match
|Date
|Horaire
|Lieu
|Match 1
|18 avril
|21h30
|Denver
|Match 2
|20 avril
|04h30
|Denver
|Match 3
|23 avril
|03h30
|Minnesota
|Match 4
|25 avril
|02h30
|Minnesota
|Match 5
|27 avril
|TBD
|Denver
|Match 6
|30 avril
|TBD
|Minnesota
|Match 7
|2 mai
|TBD
|Denver