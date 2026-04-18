Preview Playoffs 2026 | Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)

Présentation de la série

Pour la première fois depuis les Finals 2018, LeBron James et Kevin Durant se retrouvent en playoffs, au cœur d’une série marquée par les absences de dernière minute de Luka Doncic et Austin Reaves. Un premier tour qui aurait normalement dû être équilibré, mais qui semble désormais pencher en faveur des Rockets, sur une belle dynamique avec neuf victoires en dix matchs pour clore leur saison régulière faite de hauts et de bas.

Fortement diminués après avoir pourtant signé un excellent mois de mars, les Lakers ne se sont pas laissés abattre pour autant, parvenant à conserver leur avantage du terrain dans le sillage d’un LeBron James inoxydable. Ils tenteront maintenant de prolonger la série au maximum, pour éventuellement récupérer Luka Doncic et/ou Austin Reaves en cours de route. Mais pourront-ils tenir d’ici-là sans se cramer, puis retrouver immédiatement leur allant ?