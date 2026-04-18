Preview Playoffs 2026 | Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)

Pour la première fois depuis les Finals 2018, LeBron James et Kevin Durant se retrouvent en playoffs, au cœur d’une série marquée par les absences de dernière minute de Luka Doncic et Austin Reaves. Un premier tour qui aurait normalement dû être équilibré, mais qui semble désormais pencher en faveur des Rockets, sur une belle dynamique avec neuf victoires en dix matchs pour clore leur saison régulière faite de hauts et de bas.
Fortement diminués après avoir pourtant signé un excellent mois de mars, les Lakers ne se sont pas laissés abattre pour autant, parvenant à conserver leur avantage du terrain dans le sillage d’un LeBron James inoxydable. Ils tenteront maintenant de prolonger la série au maximum, pour éventuellement récupérer Luka Doncic et/ou Austin Reaves en cours de route. Mais pourront-ils tenir d’ici-là sans se cramer, puis retrouver immédiatement leur allant ?
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Los Angeles Lakers
Titulaires : Marcus Smart, Luke Kennard, LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton
Banc : Jake LaRavia, Jaxson Hayes, Jarred Vanderbilt, Bronny James Jr, Dalton Knecht, Maxi Kleber, Adou Thiero, Nick Smith Jr.
Absents : Luka Doncic, Austin Reaves (?)
Coach : JJ Redick
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Houston Rockets
Titulaires : Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun
Banc : Reed Sheppard, Tari Eason, Clint Capela, Dorian Finney-Smith, Aaron Holiday, Jae’sSean Tate, JD Davison, Jeff Green
Absents : Fred VanVleet, Steven Adams
Coach : Ime Udoka
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Los Angeles Lakers
La gestion des moments chauds
Avec leurs 73 % de victoires dans les situations dites « clutch », les Lakers trônent au sommet de la ligue dans le domaine. Preuve de leur faculté à hausser leur niveau de jeu sous pression, et de chaque côté du terrain, pour conclure.
La profondeur de banc
Sans Luka Doncic ni Austin Reaves, les solutions manquent pour soulager LeBron James avec le ballon. JJ Redick a dû affaiblir sa rotation, en replaçant Rui Hachimura et Luke Kennard dans le cinq. Déjà que le banc n’était pas très productif (29e sur 30), cela risque de poser encore plus de problèmes aux Lakers — comme il y a un an contre Minnesota, finalement.
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Houston Rockets
Les secondes chances
C’est moins prononcé qu’avec Steven Adams, blessé, mais les Rockets adorent imposer une pression permanente au rebond offensif. Tout l’inverse des Lakers, qui risquent de souffrir face à la taille d’Alperen Sengun, Clint Capela et Jabari Smith Jr, ou face aux qualités athlétiques d’Amen Thompson et Tari Eason.
Les pertes de balle
Sans Fred VanVleet, les Rockets manquent d’un meneur capable de maîtriser le tempo et d’organiser leur attaque, notamment sous pression. En progrès, Amen Thompson et Reed Sheppard restent imparfaits, mais il leur faudra bien soulager Kevin Durant et Alperen Sengun balle en main.
La bataille des possessions. D’un côté, les Lakers manquent de présence au rebond et se régalent sur transition. De l’autre, les Rockets arrachent un grand nombre de secondes chances et peinent à prendre soin du ballon. Des données à avoir en tête, alors qu’il sera aussi intéressant de surveiller l’apport des « role players » et la conversion des 3-points, aucune des deux équipes n’étant parmi les meilleures dans le domaine.
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Los Angeles
Deandre Ayton
Pivot titulaire
Depuis le début de la saison, et encore plus sans le duo Doncic/Reaves, le Bahaméen est sans doute LA clé de la réussite des Lakers. Les playoffs, il connaît et il a d’ailleurs eu tendance à y briller avec les Suns. À lui de se montrer agressif et investi de chaque côté, pour rendre plus équilibré qu’il n’y paraît son duel avec Alperen Sengun, friable en défense et parfois tancé pour ses efforts.
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Houston
Tari Eason
Ailier remplaçant
Ime Udoka s’appuiera sur une rotation très réduite et son sixième homme sera attendu au tournant, en défense et surtout en attaque. En « contract year », il avait commencé fort la saison avant de s’effondrer au fil des semaines. Baladé entre le cinq et le banc, il a connu une grosse panne d’adresse à partir du mois de février, engendrant une vraie crise de confiance. Retrouvera-t-il son basket au meilleur moment ?
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|25 déc.
|Los Angeles
|96 – 119
|Houston
|16 mars
|Houston
|92 – 100
|Los Angeles
|18 mars
|Houston
|116 – 124
|Los Angeles
Difficile d’imaginer un autre scénario qu’une qualification des Rockets, tant les absences de Luka Doncic et Austin Reaves obligeront les Lakers à tutoyer la perfection collective pour passer. Notamment lorsque LeBron James se reposera, car il le devra à 41 ans. En pleine forme récemment, Houston possède la taille et les qualités athlétiques de son trio Thompson–Durant–Sengun pour appuyer là où il faut, et ainsi dicter sa loi. Sur un ou deux matchs, JJ Redick et les siens peuvent imposer la leur et tenir la comparaison, mais sur quatre ? Cela semble très (trop) optimiste.
Pour l’upset Los Angeles : outre le fait de retrouver Luka Doncic et Austin Reaves en cours de série, les Lakers devront espérer un LeBron James de la grande époque en attaque, pour mettre ses « role players » dans les meilleures conditions, notamment à 3-points. Histoire de forcer les Rockets à s’ajuster en défense, tout en limitant leur impact physique ou leur quête de jeu rapide. En clair, il faudra que des planètes s’alignent pour faire mieux que rivaliser avec la bande de Kevin Durant, que l’on peut imaginer très motivé et agressif face à son « meilleur rival » en NBA.
|Match
|Date
|Horaire
|Lieu
|Match 1
|Sam. 18 avril
|02h30
|Los Angeles
|Match 2
|Mar. 21 avril
|04h30
|Los Angeles
|Match 3
|Ven. 24 avril
|02h00
|Houston
|Match 4
|Dim. 26 avril
|03h30
|Houston
|Match 5 *
|Mer. 29 avril
|À définir
|Los Angeles
|Match 6 *
|Ven. 1er mai
|À définir
|Houston
|Match 7 *
|Dim. 3 mai
|À définir
|Los Angeles
* si nécessaires