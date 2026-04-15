La WNBA vise un premier match en Europe ou en Asie pour 2027

La WNBA peut fêter ses trente ans d’existence en grande pompe. Nouveau contrat de diffusion, accord collectif historique à la hauteur de l’engouement grandissant autour de la ligue, expansion avec deux nouvelles franchises, le Portland Fire et le Toronto Tempo : les raisons de s’enthousiasmer ne manquent pas.

Cathy Engelbert n’a pas manqué de les mettre en avant lors de sa conférence de presse organisée en marge de la Draft, à New York. La ligue ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et explore les prochaines étapes de son développement. La « commissioner » a ainsi évoqué la possibilité d’organiser un match hors du continent nord-américain pour la première fois en 2027, que ce soit un match d’exhibition ou de saison régulière.

« On explore activement les prochaines étapes de notre stratégie sur le plan mondial. On planche sur ce que pourrait être la suite, et ça pourrait commencer par des matchs de présaison à l’internationale, avec pour projet à long terme de proposer des matchs de saison régulière à travers le monde, parce qu’on a beaucoup de fans partout sur la planète. On a besoin de se rapprocher d’eux. Donc on explore les options au-delà du continent nord-américain. L’arrivée du Toronto Tempo dans la ligue a montré qu’il y a une demande de plus en plus importante sur le plan international, et c’est l’une de nos priorités majeures que d’étoffer notre empreinte mondiale. »

La suite logique

La volonté de conquérir de nouveaux marchés s’inscrit dans une logique évidente. Comme en NBA, la WNBA voit son exposition s’élargir à travers le monde avec l’arrivée de plus en plus de joueuses étrangères, notamment européennes, et françaises en particulier. La tendance ne devrait que s’accentuer dans les années à venir.

La Draft 2026 a d’ailleurs marqué un tournant historique, avec 45 joueuses sélectionnées au total (un record) et deux équipes d’expansion participant pour la première fois. Entre Caitlin Clark, Sabrina Ionescu ou A’ja Wilson, la ligue dispose d’une vitrine exceptionnelle à promouvoir à l’international.

Reste à savoir où et quand. Pour Cathy Engelbert, la fenêtre s’ouvrira dès 2027 : « On se penche vraiment là-dessus. Cette année, il y a la Coupe du Monde FIBA. L’an prochain, on peut s’attendre à ce qu’on fasse quelque chose en dehors de l’Amérique du Nord — un vrai match d’envergure mondiale pour la première fois. Après, il y aura les Jeux Olympiques en 2028, donc on essaie de s’organiser sur l’endroit où on pourrait aller. »