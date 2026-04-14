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Programme du soir | Début du Play-in : qui des Hornets ou du Heat sera en vacances ce soir ?

Publié le 14/04/2026 à 20:48 Twitter Facebook

Le Play-in débute ce soir avec la rencontre entre le 9e et le 10e de l’Est, à savoir les Hornets et le Heat. L’une des deux équipes sera en vacances dès ce soir…

Pour l’autre, il faudra encore battre le perdant du match entre les Sixers et le Magic, à l’extérieur, pour aller défier les Pistons au premier tour des playoffs !

À l’Ouest, les Suns et les Blazers s’affrontent à partir de 04h00. Le gagnant ira défier les Spurs au premier tour, alors que le perdant aura une deuxième chance de se qualifier, face au vainqueur de la rencontre entre les Clippers et les Warriors. Avec à la clé, un duel au premier tour face au Thunder.

Programme complet

01h30 | Charlotte – Miami (Prime Video)
04h00 | Phoenix – Portland (Prime Video)

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