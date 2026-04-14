Josh Giddey prêt à s’affirmer comme première option des Bulls

Deuxième saison de suite sans playoffs pour Josh Giddey. Après avoir goûté aux phases finales avec le Thunder, un an avant le titre d’OKC, l’Australien peut au moins se féliciter d’avoir signé son meilleur exercice en carrière en finissant proche du triple-double de moyenne (17 points, 9.1 passes et 8.3 rebonds).

Le tout au cœur d’une saison encore moribonde pour les Bulls, au cours de laquelle les mouvements au sein de l’effectif ont été nombreux. Nikola Vucevic, Coby White ou encore Ayo Dosunmu, qui comptaient parmi les cadres de ces dernières années, ont tous été transférés.

« Mon jeu est sensiblement le même peu importe qui se trouve sur le terrain avec moi. Mon rôle est en quelque sorte de toujours offrir des opportunités aux gars, de leur créer des tirs ouverts, de leur faciliter le jeu. En termes d’impact sur l’équipe, c’est de cette manière que j’y parviens : en faisant le bon choix, en rendant mes partenaires meilleurs et en essayant d’être un leader », énumère-t-il.

En parlant d’être un leader, le journaliste local Sam Smith insiste, lors de sa dernière interview de la saison, pour savoir s’il pense pouvoir être la première option de l’équipe. « C’est subjectif. J’imagine que tout dépend de la personne à qui on pose la question… », commence par répondre le joueur de 23 ans, avant d’être interrompu.

Traduire les statistiques par des victoires

« On ne sait jamais vraiment tant qu’on n’y est pas, mais j’ai toujours eu une grande confiance dans le joueur que je suis. Je suis convaincu que je peux avoir un impact sur ceux qui m’entourent, et c’est là que je veux en arriver. La victoire est probablement la prochaine étape pour moi ; toutes les statistiques et les distinctions individuelles sont une bonne chose, mais si cela ne se traduit pas par des victoires et des participations aux playoffs, cela n’a pas autant de valeur », recadre le meneur de jeu.

Mais devenir cette première option alors ? « Oui, c’est l’envie de chaque joueur. J’ai toujours confiance en ma capacité à être ce genre de joueur, mais oui, je pense que cela aide d’avoir de bons coéquipiers autour de soi, et j’ai de la chance de pouvoir jouer avec des gars qui me facilitent aussi le jeu. »

Dans les faits, l’ancien joueur du Thunder était déjà l’un des joueurs touchant le plus le ballon à Chicago, derrière Coby White et le nouvel arrivant Collin Sexton. De quoi lui permettre de finir meilleur passeur et 2e meilleur marqueur d’une formation où les tirs étaient très équitablement répartis entre les joueurs majeurs.

Alors oui, Josh Giddey pense avoir la confiance nécessaire pour être le joueur « clutch ». « Chaque équipe, si vous passez en revue les effectifs de la première à la neuvième place, possède ce joueur vers qui on se tourne quand le match se joue. C’est vers lui qu’ils vont, et c’est probablement la prochaine étape de mon jeu », livre celui qui rappelle n’avoir que 23 ans et encore une belle marge de progression devant lui.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32:03 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.