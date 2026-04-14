Preview Play-in | Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8)

Les phases finales débutent à l’Ouest par une affiche surprise, afin de connaître l’adversaire des Spurs, principal tremblement de terre de la saison dans cette conférence.

Une seule victoire sépare les Suns et les Blazers d’un retour en playoffs. Phoenix n’y a plus gagné un match depuis trois ans. La disette est plus longue encore pour Portland, qui attend depuis 2021. Ce play-in est une heureuse surprise, et un vrai pas en avant possible pour le vainqueur, quel qu’il soit.

Phoenix repartait de zéro ou presque après l’échec XXL de l’ère Kevin Durant – Bradley Beal. Plus soudée et mieux coachée, cette équipe des Suns a un vrai profil de poil à gratter pour les phases finales avec, en Devin Booker, un leader rompu aux playoffs, et un style de jeu âpre sur lequel plus d’une équipe peut se casser les dents. Peut-être moins physiques mais pas moins intenses, les Blazers vont s’offrir un baptême du feu rude.

La franchise de l’Oregon poursuit bien son développement et ce play-in ressemble à un passage obligé. Quoi de mieux pour se faire le cuir que de telles rencontres couperets ? La jeune colonne vertébrale des Blazers va tenter de surfer sur sa bonne forme de fin de saison régulière (13 victoires lors des 20 dernières rencontres) pour frapper fort.

PRÉSENTATION DES SUNS

Les titulaires : Devin Booker – Jalen Green – Dillon Brooks – Royce O’Neale – Mark Williams

Les remplaçants : Collin Gillespie, Jordan Goodwin, Rasheer Fleming, Oso Ighodaro, Jamaree Bouyea, Ryan Dunn, Haywood Highsmith, Khaman Maluach, Amir Coffey

Les absents : Grayson Allen ?

Le coach : Jordan Ott

Le point fort

– La dureté défensive. Avec Dillon Brooks et Royce O’Neale sur les ailes, mais aussi Jordan Goodwin, Rasheer Fleming, voire Collin Gillespie en rotation, les Suns ne manquent ni de dureté ni de vice en défense. Le duo Brooks – O’Neale devra donner le ton et insuffler son état d’esprit à tout le groupe. C’est ce qui a fait une bonne partie du succès de Phoenix cette saison (10e « Defensive Rating », 6e à la moyenne de points encaissés), et Portland peut représenter un bon matchup, pour peu que les joueurs de l’Arizona cassent le rythme en attaque et coupent l’accès au cercle.

Le point faible

– La régularité. Les Suns ont bien du mal à trouver un rythme de croisière cette saison. Les blessures ont largement perturbé cet exercice et ont empêché Jordan Ott de pleinement créer une ossature sur laquelle s’appuyer. Le trio Devin Booker – Jalen Green – Dillon Brooks n’a joué que 12 matchs ensemble, dont trois où l’un des trois joueurs est sorti sur blessure et a joué moins de dix minutes… Jalen Green (qui a beaucoup à se faire pardonner de ses playoffs ratés avec les Rockets la saison passée) et Jordan Goodwin sont annoncés présents, mais étaient sortis sur blessure mercredi dernier. Grayson Allen, touché à l’adducteur, est incertain. Pas très surprenant alors de voir des Suns alterner le bon et le moyen, et de les voir passer du 6e meilleur « Defensive Rating » avant février au 17e ensuite.

PRÉSENTATION DES BLAZERS

Les titulaires : Scoot Henderson – Jrue Holiday – Deni Avdija – Toumani Camara – Donovan Clingan

Les remplaçants : Shaedon Sharpe, Matisse Thybulle, Krs Murray, Robert Williams, Sidy Cissoko, Vit Krejci, Blake Wesley, Yang Hansen, Caleb Love

Les absents : Jerami Grant ?

Le coach : Tiago Splitter

Le point fort

– La force de frappe offensive. Avec Deni Avdija, les Blazers tiennent un maître à jouer, créateur pour lui comme pour les autres, capable d’attirer les défenses. Mais derrière la très belle saison de l’Israélien, c’est tout un collectif qui s’exprime, avec pas moins de huit joueurs au-dessus des dix points de moyenne, dont Caleb Love désormais en fond de rotation. Si la présence de Jerami Grant semble compromise, le retour de Shaedon Sharpe en toute fin de saison régulière est une excellente nouvelle pour dynamiser le banc de Portland. Du shoot, des joueurs athlétiques pour finir au cercle et une vraie volonté de courir pour sanctionner les pertes de balles adverses : les Blazers ont un arsenal intéressant face à de nombreux types de défense.

Le point faible

– La tenue de balle. Longtemps sans vrai meneur gestionnaire sur le parquet, les Blazers peuvent se noyer face à une muraille bien organisée. Portland n’est pas seulement l’équipe qui perd le plus de ballons de la ligue cette saison, mais affiche aussi la pire moyenne depuis les Sixers… 2014/15, alors en plein Process. Cette saison face aux Suns, cela s’est payé cash avec 20, 17 et 21 ballons perdus pour près de 24 points offerts à Phoenix en moyenne. Les retours de blessure de Jrue Holiday et de Scoot Henderson offrent deux options de poids supplémentaires pour tenir le poste 1, mais le duo n’est pas non plus le moins dispendieux (cinq ballons perdus à eux deux). Attention pour les Blazers à ne pas s’empêtrer dans la défense de Jordan Ott, sous peine de creuser eux-mêmes leur chemin vers la défaite.

LA CLÉ DU MATCH

– Le contrôle du rebond sous le cercle des Suns. Si Portland est loin d’être l’équipe la plus adroite à 3-points de la ligue, les Blazers n’hésitent pas à faire feu de tout bois derrière l’arc grâce à leur domination au rebond offensif. Contrôler les tirs manqués adverses, c’est précisément un des points faibles des Suns, seulement 29e de la ligue au nombre de rebonds défensifs et 22e au nombre de points concédés sur seconde chance. Donovan Clingan, Robert Williams, Toumani Camara, et même Jrue Holiday… Tout le monde participe à l’effort sous le cercle adverse, et l’équipe de Tiago Splitter domine la NBA entière au nombre de points sur seconde chance (73-42 en leur faveur face aux Suns cette saison). Quand les playoffs arrivent et que les défenses se resserrent (Phoenix et Portland sont déjà les 28e et 29e équipes au pourcentage au tir…), c’est une petite garantie sur laquelle s’appuyer. À Mark Williams, de retour à temps en fin de saison, de limiter la casse.

SAISON REGULIERE

2-1 Phoenix

18 novembre : Suns – Blazers (127-110)

3 février : Suns – Blazers (130-125)

22 février : Blazers – Suns (92-77)

VERDICT

Phoenix. Difficile de lire une tendance claire entre deux équipes aux faiblesses assez similaires et relativement peu expérimentées en playoffs. Les oppositions de la saison régulière n’apportent guère plus d’enseignements : Devin Booker n’était présent que lors du premier affrontement, et Deni Avdija n’a réellement joué qu’un seul match complet face à Phoenix. Mais dans ce genre de rencontre couperet, c’est l’expérience qui fait souvent la différence, et Booker apporte davantage de garanties avec ses 28 points de moyenne en playoffs (5e meilleure moyenne parmi les joueurs en activité). À domicile, les Suns sont durs à prendre, et leur défense féroce sur les ailes peut étouffer un peu plus des Blazers déjà fragiles dans la gestion du ballon.

HORAIRE

À 04h00 dans la nuit de mardi à mercredi, sur Prime Video.