À l’Est, on sait que Detroit, Boston, New York et Cleveland finiront aux quatre premières places mais, derrière, les Hawks ne savent pas encore s’ils termineront à la 5e ou à la 6e place…
Les Raptors peuvent eux carrément finir de la 5e à la 8e place alors que le Magic peut espérer intégrer le Top 6 de la conférence, et donc accéder directement aux playoffs, en cas de victoire à Boston (00h00, beIN Sports 1) conjuguée à une défaite des Raptors dans le même temps. Sauf que la troupe de Scottie Barnes affronte les Nets.
Les Hornets vont eux essayer de sécuriser leur 9e place afin de recevoir le Heat lors du play-in.
À l’Ouest, le classement est globalement connu. Le seul enjeu est de savoir qui finira à la 3e place entre les Nuggets et les Lakers. S’ils l’emportent à San Antonio (02h30, beIN Sports 1), Nikola Jokic et sa troupe finiront troisièmes et défieront donc les Wolves au premier tour des playoffs, se retrouvant dans la partie de tableau de San Antonio.
S’ils s’inclinent et que Los Angeles s’impose face à Utah, c’est la troupe de JJ Redick qui finira à la 3e place et qui défiera les Wolves au premier tour. Et les Nuggets affronteront eux les Rockets.
Enfin, les Blazers doivent s’imposer face aux Kings pour verrouiller leur 8e place au détriment des Clippers.
Programme complet
00h00 | Boston – Orlando (beIN Sports 1)
00h00 | Cleveland – Washington
00h00 | Indiana – Detroit
00h00 | Miami – Atlanta
00h00 | New York – Charlotte
00h00 | Philadelphie – Milwaukee
00h00 | Toronto – Brooklyn
02h30 | Dallas – Chicago
02h30 | Houston – Memphis
02h30 | Minnesota – New Orleans
02h30 | Oklahoma City – Phoenix
02h30 | San Antonio – Denver (beIN Sports 1)
02h30 | LA Lakers – Utah
02h30 | LA Clippers – Golden State
02h30 | Portland – Sacramento