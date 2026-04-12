À l’Est, on sait que Detroit, Boston, New York et Cleveland finiront aux quatre premières places mais, derrière, les Hawks ne savent pas encore s’ils termineront à la 5e ou à la 6e place…

Les Raptors peuvent eux carrément finir de la 5e à la 8e place alors que le Magic peut espérer intégrer le Top 6 de la conférence, et donc accéder directement aux playoffs, en cas de victoire à Boston (00h00, beIN Sports 1) conjuguée à une défaite des Raptors dans le même temps. Sauf que la troupe de Scottie Barnes affronte les Nets.

Les Hornets vont eux essayer de sécuriser leur 9e place afin de recevoir le Heat lors du play-in.

À l’Ouest, le classement est globalement connu. Le seul enjeu est de savoir qui finira à la 3e place entre les Nuggets et les Lakers. S’ils l’emportent à San Antonio (02h30, beIN Sports 1), Nikola Jokic et sa troupe finiront troisièmes et défieront donc les Wolves au premier tour des playoffs, se retrouvant dans la partie de tableau de San Antonio.

S’ils s’inclinent et que Los Angeles s’impose face à Utah, c’est la troupe de JJ Redick qui finira à la 3e place et qui défiera les Wolves au premier tour. Et les Nuggets affronteront eux les Rockets.

Enfin, les Blazers doivent s’imposer face aux Kings pour verrouiller leur 8e place au détriment des Clippers.

Programme complet

00h00 | Boston – Orlando (beIN Sports 1)

00h00 | Cleveland – Washington

00h00 | Indiana – Detroit

00h00 | Miami – Atlanta

00h00 | New York – Charlotte

00h00 | Philadelphie – Milwaukee

00h00 | Toronto – Brooklyn

02h30 | Dallas – Chicago

02h30 | Houston – Memphis

02h30 | Minnesota – New Orleans

02h30 | Oklahoma City – Phoenix

02h30 | San Antonio – Denver (beIN Sports 1)

02h30 | LA Lakers – Utah

02h30 | LA Clippers – Golden State

02h30 | Portland – Sacramento