Pour Charles Lee, il n’y a « pas photo » dans la course au Rookie de l’année

À Charlotte, Charles Lee est bien conscient que Cooper Flagg a toutes ses chances d’être élu Rookie de l’année, et il a même repris l’avantage chez les bookmakers suite à quelques grosses performances ces dernières semaines. Pourtant, l’entraîneur des Hornets considère que Kon Knueppel a déjà fait la différence.

« Je comprends pourquoi la course est serrée », résume Charles Lee. « La cuvée de rookies de cette année est vraiment impressionnante. [Cooper] Flagg fait partie des leaders, et je pense qu’il a montré de belles choses. Mais je l’ai dit il y a environ un mois : pour moi, il n’y a pas photo. Je le pense toujours. »

Pour le technicien de Charlotte, la fin de saison n’a ainsi fait que renforcer ce sentiment. Au-delà du talent pur, il met surtout en avant la régularité et l’efficacité de son rookie, dans une équipe qui reste en course pour accrocher les playoffs et qui a surtout fini la saison en boulet de canon : 17 victoires sur les 24 derniers matchs.

« Cette période l’a encore plus mis en évidence, quand on a un joueur aussi productif que Kon, aussi régulier et aussi efficace au sein d’une équipe qui vise les playoffs. Je trouve ça assez impressionnant. »

Leader aux 3-points inscrits cette saison en NBA

Charles Lee ne s’arrête pas aux statistiques traditionnelles, alors que son arrière est pourtant le joueur ayant inscrit le plus de 3-points (270) cette saison, juste devant son coéquipier LaMelo Ball (267).

Dans son plaidoyer, il élargit même le débat, estimant que Kon Knueppel ne se contente plus d’être l’un des meilleurs rookies de la ligue, mais qu’il s’impose déjà parmi les joueurs ayant le plus d’impact dans toute la ligue. C’est qu’avec son adresse et sa capacité à fluidifier le jeu, il libère énormément de choses pour Charlotte.

« Il y a des éléments qui montrent, sur le plan historique, ce qu’il a été capable de faire en tant que rookie », conclut d’ailleurs Charles Lee. « Mais si l’on creuse encore plus loin dans les statistiques avancées et tout ça, il apparaît clairement qu’il est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de la NBA, et pas seulement en tant que rookie. Je pourrais continuer encore et encore, mais je pense qu’il a définitivement fait ses preuves, que ce soit en termes de production, de régularité et d’efficacité, mais aussi par son impact sur les victoires. »

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 80 31:29 47.7 42.7 86.2 1.2 4.1 5.3 3.4 2.1 0.7 2.0 0.2 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.