Tidjane Salaün et le Greensboro Swarm sacrés champions en G-League

Greensboro tient le premier titre G-League de son histoire. Le Swarm a ainsi conclu sa finale face à Stockton par une victoire 119-104, après avoir déjà remporté le Game 1 (111-107), pour boucler la série 2-0.

Dans cette deuxième manche, l’équipe affiliée aux Hornets a pu compter sur un collectif bien en place pour faire la différence. Tosan Evbuomwan, élu MVP des Finals, a encore tenu son rang, mais Tidjane Salaün a aussi répondu présent. Le Français a terminé ce Game 2 avec 19 points (7/14 dont 3/7 de loin) et 10 rebonds, signant ainsi un deuxième double-double de suite. Lors de la première rencontre, l’ancien de Cholet avait déjà compilé 10 points et 10 rebonds dans la victoire de Greensboro, mais il avait été beaucoup plus maladroit à 4/14 au shoot.

Actif des deux côtés du terrain et précieux au rebond, l’ailier français obtient un petit lot de consolation dans une saison frustrante en NBA, puisqu’il est complètement sorti de la rotation de Charles Lee.

La dernière fois qu’on l’a vu sur les parquets NBA, c’était début mars, pour deux petites minutes contre Dallas…