Avant le « play-in », les Hornets ont goûté au très, très haut niveau

Même s’ils n’ont plus rien à jouer cette semaine, les Pistons n’ont pas laissé filer les derniers matches, et cette nuit, les partenaires de Cade Cunningham sont allés gagner à Charlotte. En face, les Hornets devaient s’imposer pour espérer finir 8e. Malheureusement, ils ont complètement déjoué dans le 4e quart-temps, pour s’incliner 118-100.

« On avait le match en main, mais ce quatrième quart-temps a été une autre histoire. Et j’essaie encore de comprendre ce qui n’a pas fonctionné » avoue Charles Lee en conférence de presse. « On a fait les efforts pendant une grande partie du match. Mais c’est devenu dur, physique, et on n’a pas assez bien exécuté nos schémas défensifs. Globalement, on n’a pas réussi à protéger la raquette. Quand on regarde la feuille de stats et qu’ils marquent 62 points dans la peinture avec 16 rebonds offensifs, tu te dis qu’on leur a laissé faire ce qu’ils voulaient. Et c’est leur force : être physiques et attaquer la raquette. »

Les Hornets savent désormais qu’ils défieront le Heat au « play-in », peut-être devant leur public. S’ils battent les Knicks dimanche, c’est dans la poche. S’ils s’inclinent et que le Heat gagne, la rencontre se déroulera en Floride.

Un apprentissage permanent

Pour Charlotte, la route vers les playoffs passe donc par trois victoires : une en saison régulière, et deux en « play-in ». Au bout de ce parcours du combattant, la possibilité de défier les… Pistons !

« On contrôle ce qu’on peut contrôler… Il ne faut pas regarder trop loin. On a encore un match pour retrouver notre intensité et mieux exécuter» réclame Grant Williams. « On est une équipe jeune. J’ai vécu ça à Boston : il y a des moments où tu grandis, que ce soit en maturité ou en état d’esprit. L’important, c’est de rester soudés. »

Pour l’ancien ailier-fort des Celtics, cette dernière semaine permet à ses jeunes coéquipiers de se faire une première idée du basket qui les attend.

« Une soirée comme celle-ci remet les choses en perspective. Cette saison nous a donné beaucoup d’occasions d’apprendre » analyse-t-il. « Par exemple, contre Boston récemment, on a vu des défenses qu’on ne voit pas souvent. Le basket de playoffs fait ressortir le meilleur des équipes et des choses qu’on ne voit pas forcément en saison régulière. Donc on avance match après match. On va à New York, on joue ce match du mieux possible, puis on se concentre sur le play-in. Et on essaiera de protéger l’avantage du terrain si on est 9e. »