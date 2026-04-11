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Avant le « play-in », les Hornets ont goûté au très, très haut niveau

Publié le 11/04/2026 à 15:16 Twitter Facebook

NBA – Les Hornets découvrent les matches à enjeu et le très haut niveau en cette fin de saison. Avec deux succès au « play-in », ils seront en playoffs.

hornetsMême s’ils n’ont plus rien à jouer cette semaine, les Pistons n’ont pas laissé filer les derniers matches, et cette nuit, les partenaires de Cade Cunningham sont allés gagner à Charlotte. En face, les Hornets devaient s’imposer pour espérer finir 8e. Malheureusement, ils ont complètement déjoué dans le 4e quart-temps, pour s’incliner 118-100.

« On avait le match en main, mais ce quatrième quart-temps a été une autre histoire. Et j’essaie encore de comprendre ce qui n’a pas fonctionné » avoue Charles Lee en conférence de presse. « On a fait les efforts pendant une grande partie du match. Mais c’est devenu dur, physique, et on n’a pas assez bien exécuté nos schémas défensifs. Globalement, on n’a pas réussi à protéger la raquette. Quand on regarde la feuille de stats et qu’ils marquent 62 points dans la peinture avec 16 rebonds offensifs, tu te dis qu’on leur a laissé faire ce qu’ils voulaient. Et c’est leur force : être physiques et attaquer la raquette. »

Les Hornets savent désormais qu’ils défieront le Heat au « play-in », peut-être devant leur public. S’ils battent les Knicks dimanche, c’est dans la poche. S’ils s’inclinent et que le Heat gagne, la rencontre se déroulera en Floride.

Un apprentissage permanent

Pour Charlotte, la route vers les playoffs passe donc par trois victoires : une en saison régulière, et deux en « play-in ». Au bout de ce parcours du combattant, la possibilité de défier les… Pistons !

« On contrôle ce qu’on peut contrôler… Il ne faut pas regarder trop loin. On a encore un match pour retrouver notre intensité et mieux exécuter» réclame Grant Williams. « On est une équipe jeune. J’ai vécu ça à Boston : il y a des moments où tu grandis, que ce soit en maturité ou en état d’esprit. L’important, c’est de rester soudés. »

Pour l’ancien ailier-fort des Celtics, cette dernière semaine permet à ses jeunes coéquipiers de se faire une première idée du basket qui les attend.

« Une soirée comme celle-ci remet les choses en perspective. Cette saison nous a donné beaucoup d’occasions d’apprendre » analyse-t-il. « Par exemple, contre Boston récemment, on a vu des défenses qu’on ne voit pas souvent. Le basket de playoffs fait ressortir le meilleur des équipes et des choses qu’on ne voit pas forcément en saison régulière. Donc on avance match après match. On va à New York, on joue ce match du mieux possible, puis on se concentre sur le play-in. Et on essaiera de protéger l’avantage du terrain si on est 9e. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 63 30:19 43.5 38.5 89.3 1.1 3.9 5.0 3.4 2.5 1.0 0.7 2.7 20.2
Lamelo Ball 70 27:57 40.8 36.9 89.5 0.9 3.9 4.8 7.1 2.8 1.2 0.2 2.7 20.0
Kon Knueppel 79 31:31 47.8 42.9 86.2 1.2 4.1 5.3 3.4 2.0 0.7 0.2 2.1 18.7
Miles Bridges 75 31:12 46.1 33.5 82.6 1.0 4.9 5.9 3.2 1.4 0.6 0.4 1.7 17.3
Coby White 19 19:41 45.5 37.6 85.7 0.5 2.6 3.1 3.2 1.9 0.3 0.2 1.9 15.7
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Moussa Diabaté 71 26:02 62.9 50.0 66.3 3.8 5.0 8.7 1.9 1.0 0.8 1.0 2.4 7.9
Ryan Kalkbrenner 67 21:26 74.8 0.0 70.8 2.4 3.1 5.5 0.8 0.9 0.5 1.5 1.6 7.6
Grant Williams 34 19:39 42.5 39.1 81.5 1.2 2.7 3.9 1.6 0.9 0.4 0.5 1.6 7.1
Tidjane Salaün 36 15:52 50.6 43.4 65.0 0.7 3.4 4.1 0.8 0.7 0.4 0.2 1.5 6.2
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Tre Mann 51 12:58 36.2 32.7 85.2 0.4 1.4 1.8 1.7 1.0 0.5 0.1 1.4 5.7
Sion James 80 22:34 37.2 35.5 83.7 0.6 2.9 3.5 2.0 0.8 0.6 0.3 1.8 5.4
Liam Mcneeley 30 12:06 40.4 40.0 82.1 0.4 2.0 2.4 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2 4.4
Josh Green 56 15:50 45.8 41.9 89.3 0.8 1.0 1.8 0.8 0.6 0.6 0.1 1.1 4.4
Antonio Reeves 10 6:48 50.0 53.8 0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 2.7
Pat Connaughton 41 7:09 45.2 40.4 65.0 0.4 1.1 1.5 0.4 0.2 0.3 0.0 0.2 2.7
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 15 4:36 35.7 0.0 25.0 0.6 0.5 1.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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