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Programme du soir | Tout le monde sur le pont !

Publié le 10/04/2026 à 21:10 Twitter Facebook

Il ne reste plus que deux soirées NBA, et elles sont particulièrement chargées. Les 30 équipes sont ainsi mobilisées ce vendredi soir, avec encore pas mal d’enjeux…

programme du soirIl faudra notamment suivre les rencontres entre les Hawks et les Cavaliers (01h00, Prime Video) ou encore entre les Knicks et les Raptors (01h30) à l’Est.

À l’Ouest, ce sera un duel à distance entre les Nuggets, les Rockets et les Lakers, qui affrontent respectivement le Thunder (03h00), les Wolves (03h00, Prime Video) et les Suns (04h30).

À 04h00, les Blazers et les Clippers disputent de leur côte une vraie « finale » pour la 8e place de la conférence.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Detroit
01h00 | Washington – Miami
01h00 | Atlanta – Cleveland (Prime Video)
01h30 | Boston – New Orleans
01h30 | Indiana – Philadelphie
01h30 | New York – Toronto
02h00 | Chicago – Orlando
02h00 | Milwaukee – Brooklyn
02h00 | San Antonio – Dallas
03h00 | Denver – Oklahoma City
03h30 | Houston – Minnesota (Prime Video)
03h30 | Utah – Memphis
04h00 | Portland – LA Clippers
04h00 | Sacramento – Golden State
04h30 | Phoenix – LA Lakers

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