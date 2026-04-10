Il faudra notamment suivre les rencontres entre les Hawks et les Cavaliers (01h00, Prime Video) ou encore entre les Knicks et les Raptors (01h30) à l’Est.

À l’Ouest, ce sera un duel à distance entre les Nuggets, les Rockets et les Lakers, qui affrontent respectivement le Thunder (03h00), les Wolves (03h00, Prime Video) et les Suns (04h30).

À 04h00, les Blazers et les Clippers disputent de leur côte une vraie « finale » pour la 8e place de la conférence.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Detroit

01h00 | Washington – Miami

01h00 | Atlanta – Cleveland (Prime Video)

01h30 | Boston – New Orleans

01h30 | Indiana – Philadelphie

01h30 | New York – Toronto

02h00 | Chicago – Orlando

02h00 | Milwaukee – Brooklyn

02h00 | San Antonio – Dallas

03h00 | Denver – Oklahoma City

03h30 | Houston – Minnesota (Prime Video)

03h30 | Utah – Memphis

04h00 | Portland – LA Clippers

04h00 | Sacramento – Golden State

04h30 | Phoenix – LA Lakers