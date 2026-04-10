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Gestion des blessés : une amende pour le Magic

Publié le 10/04/2026 à 11:07 Twitter Facebook

De retour de blessure après un mois d’absence, Anthony Black n’avait pas été correctement annoncé sur « l’injury report » par Orlando. D’où cette amende…

On le sait, la NBA a durci son règlement par rapport à l’annonce des joueurs présents (ou non) sur « l’injury report » avant chaque rencontre. Comme le Magic ne l’a pas respecté, une amende est donc tombée.

Lundi, Anthony Black était ainsi revenu de sa déchirure au niveau des abdominaux, qui l’avait fait rater un mois de compétition et 16 matchs. Le problème, c’est qu’il avait été annoncé « out » pour cet affrontement avec les Pistons, au cours duquel il inscrira finalement 14 points en 15 minutes après avoir été activé au dernier moment.

Par conséquent, pour ne pas avoir communiqué avec exactitude la disponibilité de son sixième homme pour ce match contre Detroit, Orlando écope de 25 000 dollars d’amende.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Paolo Banchero 70 34:49 46.2 31.2 77.7 1.2 7.2 8.4 5.1 3.0 0.7 0.6 2.0 22.3
Desmond Bane 80 34:01 48.5 39.2 91.0 1.2 3.0 4.2 4.2 2.0 1.0 0.5 3.1 20.5
Franz Wagner 32 30:19 48.1 33.9 82.7 1.3 4.1 5.3 3.4 1.7 1.0 0.3 2.1 20.4
Anthony Black 62 30:12 44.9 33.6 73.2 0.7 3.1 3.8 3.8 2.1 1.4 0.7 2.6 15.1
Jalen Suggs 55 27:34 43.5 33.0 85.5 0.7 3.2 3.9 5.5 2.7 1.9 0.7 2.6 13.7
Wendell Carter Jr. 76 29:22 51.5 32.3 79.3 2.1 5.3 7.4 2.0 1.3 0.8 0.6 3.4 11.9
Tristan Da Silva 75 24:43 45.1 38.0 88.2 0.8 2.9 3.7 1.5 0.9 0.9 0.3 1.5 10.0
Jevon Carter 28 20:36 39.8 33.1 55.6 0.3 1.8 2.1 2.4 0.8 0.9 0.3 1.3 7.3
Moritz Wagner 36 11:52 42.6 31.4 81.9 0.8 2.4 3.2 0.8 0.5 0.4 0.1 1.6 6.9
Goga Bitadze 62 15:09 66.7 18.2 70.7 2.1 2.8 4.9 1.3 0.7 0.6 1.0 2.1 5.7
Jett Howard 55 12:38 41.8 37.2 94.9 0.4 1.2 1.6 0.8 0.3 0.2 0.2 1.2 5.5
Jamal Cain 38 11:43 46.4 38.2 86.0 0.6 1.2 1.8 0.7 0.4 0.3 0.1 1.3 5.1
Jase Richardson 53 10:58 46.4 35.4 71.7 0.4 0.8 1.2 1.1 0.5 0.3 0.0 1.0 4.4
Noah Penda 58 12:56 40.8 33.0 68.8 1.2 2.1 3.2 1.2 0.7 0.5 0.3 1.2 3.9
Tyus Jones 48 15:43 34.2 29.4 100.0 0.2 0.9 1.1 2.4 0.3 0.7 0.1 0.5 3.0
Alex Morales 3 6:00 50.0 0 100.0 0.3 0.7 1.0 1.3 1.0 0.0 0.0 2.0 2.7
Jonathan Isaac 52 10:01 42.2 18.4 60.3 0.8 1.7 2.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.8 2.6
Orlando Robinson 4 6:15 60.0 50.0 0 0.5 0.5 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.8 1.8
Colin Castleton 3 5:00 33.3 0 0 0.3 1.7 2.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.3 0.7

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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