Gestion des blessés : une amende pour le Magic

On le sait, la NBA a durci son règlement par rapport à l’annonce des joueurs présents (ou non) sur « l’injury report » avant chaque rencontre. Comme le Magic ne l’a pas respecté, une amende est donc tombée.

Lundi, Anthony Black était ainsi revenu de sa déchirure au niveau des abdominaux, qui l’avait fait rater un mois de compétition et 16 matchs. Le problème, c’est qu’il avait été annoncé « out » pour cet affrontement avec les Pistons, au cours duquel il inscrira finalement 14 points en 15 minutes après avoir été activé au dernier moment.

Par conséquent, pour ne pas avoir communiqué avec exactitude la disponibilité de son sixième homme pour ce match contre Detroit, Orlando écope de 25 000 dollars d’amende.