Dans l’attente de retrouver un Ja Morant à nouveau au top de sa forme, ses fans se seront consolés cette saison avec le joli succès de sa troisième chaussure signature avec Nike.

Celle-ci a connu une toute autre trajectoire puisque la Nike Ja 3 jouit d’un succès mondial. Alors que Ja Morant a rapidement mis un terme à sa saison, la Nike Ja 3 va donc assurer le show de son côté avec la sortie d’une nouvelle « capsule » en hommage au film de science fiction « Jurassic Park ».

Deux coloris ont pour l’instant été présentés. La première version baptisée « Explorer » se distingue par sa tige présentant un dégradé vertical allant du vert au jaune, traversé par des motifs de griffes rouges avec des finitions en noir comme le « Swoosh » ou son logo figurant sur une languette. L’autre languette laisse apparaître le logo mythique présent sur l’entrée du « Jurassic Park ». L’autre coloris « Raptor » opte pour du noir et jaune avec des touches de rouge.

La collection Nike Ja 3 x Jurrasic Park sort aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.