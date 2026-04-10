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La collection Ja 3 « Jurassic Park » sort les griffes

Publié le 10/04/2026 à 11:31 Twitter Facebook

Nike  – Deux coloris sont au menu de la troisième chaussure signature de Ja Morant en collaboration avec le film de science fiction américain. Les deux sortent en France aujourd’hui !

Jurassic Park

Dans l’attente de retrouver un Ja Morant à nouveau au top de sa forme, ses fans se seront consolés cette saison avec le joli succès de sa troisième chaussure signature avec Nike.

Celle-ci a connu une toute autre trajectoire puisque la Nike Ja 3 jouit d’un succès mondial. Alors que Ja Morant a rapidement mis un terme à sa saison, la Nike Ja 3 va donc assurer le show de son côté avec la sortie d’une nouvelle « capsule » en hommage au film de science fiction « Jurassic Park ».

Deux coloris ont pour l’instant été présentés. La première version baptisée « Explorer » se distingue par sa tige présentant un dégradé vertical allant du vert au jaune, traversé par des motifs de griffes rouges avec des finitions en noir comme le « Swoosh » ou son logo figurant sur une languette. L’autre languette laisse apparaître le logo mythique présent sur l’entrée du « Jurassic Park ». L’autre coloris « Raptor » opte pour du noir et jaune avec des touches de rouge.

La collection Nike Ja 3 x Jurrasic Park sort aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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