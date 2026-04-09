Nikola Jokic n’avait jamais gagné 10 matches de suite !

Champion NBA en 2023, et alors que ses Nuggets squattent les premières places du classement depuis plusieurs saisons, jamais Nikola Jokic n’avait remporté 10 matches de suite depuis son arrivée en NBA. C’est chose faite depuis cette nuit avec un 34e triple-double cumulé face aux Grizzlies. Assuré de finir la saison avec un triple-double de moyenne, le «Joker» égale son record personnel établi la saison dernière. Mais avec sept matches de moins…

«Je n’étais pas au courant» assure Jokic à propos de cette série. «Mais c’est une bonne manière de terminer la saison régulière sur une note positive. Il nous reste deux matchs vraiment difficiles, et on espère pouvoir continuer sur cette dynamique, jouer de la bonne manière et gagner les matchs… On a eu des matchs serrés, des larges victoires… Peu importe. On a trouvé un moyen de gagner, et c’est ça le plus important. C’est ce qui m’a le plus marqué.»

Les Nuggets se sont mis à bien défendre

En poste depuis un an, après le renvoi surprise de Mike Malone, David Adelman est le premier à savourer cette série. Au-delà des chiffres, ce sont les circonstances qui impressionnent le coach de Denver puisqu’il a dû composer avec de nombreuses blessures pendant toute la saison.

«Pour moi, ça compte… J’étais là pendant toutes ces années. Je ne le savais même pas avant le match. On a tellement gagné ces dernières saisons qu’on pourrait penser qu’on avait déjà atteint une série à 10 victoires et plus» répond David Adelman. «Ça montre surtout notre régularité et notre capacité à rebondir après une défaite. Mais ça en dit aussi long sur ce groupe, qui est resté soudé pendant cette période. Dans cette ligue, surtout avec une saison aussi particulière (calendrier, diffusion, etc.), quand le calendrier t’est favorable, il faut en profiter — et c’est ce qu’on a fait. On a enfin eu une série de matchs à domicile, la première depuis longtemps, et les gars en ont tiré profit. On a aussi gagné des matchs serrés à l’extérieur. Donc oui, je suis fier. Dix de suite, c’est quelque chose de sérieux.»

Et s’il devait retenir un élément de cette série de 10 victoires de rang, qui leur permettent de chiper la 3e place aux Lakers ?

«Je pense qu’on a trouvé un déclic défensif à un moment donné. On a été irréguliers toute l’année de ce côté-là, même si notre attaque a été constante avec de l’adresse, de la circulation de balle, avec encore 31 passes ce soir et 59 % au tir…» détaille Adelman. «Mais à un moment, il faut défendre. Et quand on obtient des stops et des rebonds, ça nous permet de courir : 19 points en contre-attaque ce soir. Si on combine ça avec notre attaque placée, on devient très difficiles à battre.»