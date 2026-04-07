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Programme du soir | Les Wolves officiellement en playoffs ?

Publié le 7/04/2026 à 21:30 Twitter Facebook

En cas de victoire à Indiana (01h00) et de défaite de Phoenix face à Houston (05h00, beIN Sports 1), les Wolves seront officiellement en playoffs.

programme du soirÀ 01h30, les Raptors et le Heat se défient dans un duel important à l’Est alors que les Hornets sont eux à Boston (02h00, beIN Sports 1) pour tenter d’intégrer le Top 6 de la conférence Est…

Pas de Luka Doncic ni d’Austin Reaves ou encore de LeBron James pour les Lakers face au Thunder (04h30).

Programme complet

01h00 | Washington – Chicago
01h00 | Indiana – Minnesota
01h30 | Brooklyn – Milwaukee
01h30 | Toronto – Miami
02h00 | Boston – Charlotte (beIN Sports 1)
02h00 | New Orleans – Utah
04h00 | Golden State – Sacramento
04h30 | LA Lakers – Oklahoma City
04h30 | LA Clippers – Dallas
05h00 | Phoenix – Houston (beIN Sports 2)

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