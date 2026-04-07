Programme du soir | Les Wolves officiellement en playoffs ?

À 01h30, les Raptors et le Heat se défient dans un duel important à l’Est alors que les Hornets sont eux à Boston (02h00, beIN Sports 1) pour tenter d’intégrer le Top 6 de la conférence Est…

Pas de Luka Doncic ni d’Austin Reaves ou encore de LeBron James pour les Lakers face au Thunder (04h30).

Programme complet

01h00 | Washington – Chicago

01h00 | Indiana – Minnesota

01h30 | Brooklyn – Milwaukee

01h30 | Toronto – Miami

02h00 | Boston – Charlotte (beIN Sports 1)

02h00 | New Orleans – Utah

04h00 | Golden State – Sacramento

04h30 | LA Lakers – Oklahoma City

04h30 | LA Clippers – Dallas

05h00 | Phoenix – Houston (beIN Sports 2)